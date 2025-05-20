Тарас Стадницкий раскрыл свои топ-места во Львове: где его можно встретить

Где можно во Львове встретить Тараса Стадницкого

Трамвай №6

Этот трамвай, который курсирует от железнодорожного вокзала до улицы Миколайчука, соединяет жилые районы Львова с центром и удобен, когда не хочется стоять в пробках или искать парковку.

Общественный транспорт - это способ заземлиться, посмотреть на город без суеты и побыть среди "живых" людей.

Львовская мастерская шоколада

"Пью кофе и работаю на последнем этаже, а если хорошая погода - сажусь на мансарде", - рассказывает актер о еще одном своем постоянном месте.

Львовская мастерская шоколада - это классика львовского гастро-туризма, но для Стадницкого - это не просто кафе, а пространство для работы, написания текстов, размышлений.

Центр города: лавочка и немного тишины

Места, которые выбирает Тарас - это не модные локации для фото, а настоящие уголки повседневности. Поэтому неудивительно, что третье место, которое он озвучил, это... "лавочка где-то в центре города". Без конкретной геолокации - потому что суть не в адресе, а в настроении.

Боброиды: выходные "на чили"

"На выходных - в Боброидах", - говорит Стадницкий.

Село, где он родился, остается местом силы, отдыха и перезагрузки. Там нет пробок, дедлайнов и камер. Там - тишина, лес, домашняя еда и близкие люди.

Таким образом, если вы в Городе Льва, то имеете все шансы случайно встретить Володьку из "VIP Тернополь" в реальной жизни, просто гуляя по улочкам Львова.

Кто такой Тарас Стадницкий?

Тарас Стадницкий - украинский актер, юморист и сценарист, резидент шоу "VIP Тернополь" на Новом канале. Родился в селе Боброиды Львовской области. Окончил факультет прикладной математики Львовского национального университета имени Ивана Франко, однако свое призвание нашел не в IT, а в юморе.

Он стал известным благодаря роли Володьки - простого, но харизматичного героя, который быстро стал любимцем зрителей.

В повседневной жизни Тарас - семьянин. Женат, воспитывает двух дочерей, много времени проводит с семьей. Любит тишину, простые вещи, домашнюю еду и теплые разговоры с близкими. Именно это, по его словам, дает ему вдохновение шутить искренне и по-человечески.

Тарас Стадницкий с дочерьми (фото предоставлено актером)