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Тарабарова вызвала гнев фанатов: певица высказалась о гастролерах из РФ в Украине

STYLERЖизнь    29.05.2019 - 19:21
Тарабарова вызвала гнев фанатов: певица высказалась о гастролерах из РФ в Украине
Тарабарова высказала мнение о российских артистах в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Тарабарова рассказала, как относится к российским артистам, которые выступают в Украине

Светлана Тарабарова, популярная украинская певица, сделала неожиданное заявление о российских музыкантах, которые приезжают на гастроли в Украину. Свою позицию артистка высказала на странице в Instagram.

Тарабарова отметила, что весь украинский шоу-бизнес на данный момент обсуждает возвращение музыкантов РФ на украинский рынок и к ней стали обращаться за комментариями журналисты. Певица сообщила, что решила ответить сразу всем и объяснила, что ее позиция – за.

Она назвала два аргумента, почему, по ее мнению, не стоит запрещать российским исполнителям выступать на территории Украины.

Тарабарова вызвала гнев фанатов: певица высказалась о гастролерах из РФ в Украине

Светлана Тарабарова (instagram.com/tarabarova)

"Во-первых - здоровая конкуренция только поможет развитию рынка. Во-вторых - запреты ни к чему хорошему не приводят. НО, при одном условии: наша ВР (этого или следующего созыва) должна законодательно ввести налог с проданных билетов российских гастролеров в размере 20%, который будет направлен на развитие украинской армии. Многие украинские артисты сделали и делают свой вклад в обороноспособность страны - так может пришло время и соседям приобщиться к этому делу, как вы считаете?" - написала Тарабарова и добавила, что гастролеры должны уважать законы Украины и территориальную целостность страны – не выступать в Крыму и на временно оккупированных территориях.

Поклонники раскритиковали Светлану Тарабарову за такую позицию и высказали свое мнение о том, что российским артистам нечего делать в Украине. 

Тарабарова вызвала гнев фанатов: певица высказалась о гастролерах из РФ в УкраинеТарабарова вызвала гнев фанатов: певица высказалась о гастролерах из РФ в УкраинеТарабарова вызвала гнев фанатов: певица высказалась о гастролерах из РФ в Украине 

Скриншоты комментариев (instagram.com/tarabarova)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Сумская высказалась об украинских гастролерах в России.

А также рассказывали о том, что Киркоров признал Крым украинским и рассказал о дружбе с Зеленским.

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