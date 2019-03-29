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"У меня есть утренний культ": топ-6 секретов идеальной формы и питания от Светланы Тарабаровой

Lite » Красота 29.03.2019 - 19:31
"У меня есть утренний культ": топ-6 секретов идеальной формы и питания от Светланы Тарабаровой
Светлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova)

Певица занимается йогой по YouTube-урокам

В начале весны самая светлая украинская певица Светлана Тарабарова (TARABAROVA) презентовала свою свежую видеоработу на сингл "Мені казково", вошедший в альбом "23:25".

В новом клипе TARABAROVA много танцует и сверкает в различных ярких, стильных и достаточно открытых нарядах, демонстрируя идеальную фигуру. Несмотря на то, что меньше полугода назад она впервые стала мамой. К слову, сын Светланы Иван тоже присутствовал на съемках клипа, чтобы не нарушать режим кормления.

Светлана Тарабарова

TARABAROVA (фото: instagram.com/tarabarova)

Как молодой маме удается так хорошо выглядеть, держать себя в форме и находить время как для семьи, так и для любимой работы? Об этом LITE рассказала Светлана, поделившись своим топ-6 базовых правил питания и тренировок:

№1 Меньше сладкого

"Как можно меньше сладкого! Я понимаю, что это трудно. Ведь когда плохое настроение, а за окном продолжается зима, хочется съесть что-нибудь сладенькое, а особенно выпечку. Но это первое, что вредит нашей идеальной фигуре и коже".

№2 Стакан воды утром

"У меня есть утренний культ: выпиваю огромный стакан кипяченой холодной воды. И только через минут 30 после пью зеленый чай и обязательно завтракаю. А вот кофе могу пить только спустя 2 часа после завтрака".

№3 Обед – второй завтрак

"Мои завтрак и обед обязательно сытные. А ужинаю я наоборот маленькой порцией легкой пищи за 2 часа до сна"

№4 Физические нагрузки

"Мне помогает 15-минутный комплекс йоги. Просто ввожу в YouTube "йога для начинающих" и занимаюсь так уже несколько лет. Это держит меня в форме… Однако, если не любите заниматься спортом, старайтесь больше ходить пешком".

&quot;У меня есть утренний культ&quot;: топ-6 секретов идеальной формы и питания от Светланы Тарабаровой

№5 Сон

"Здоровый сон – один из важнейших пунктов. Сейчас, к сожалению, у меня он отсутствует. Однако, если вы спите по 8-9 часов, ваш метаболизм в разы лучше".

№6 Простая пища

"Очень важно именно ЧТО ты ешь. Я предпочитаю простую пищу: каши, мясо, овощи. А вот острую, соленую, жареную не употребляю, ведь она вредит организму".

Тарабарова

Эти простые в соблюдении правила делают свое дело – TARABAROVA шикарно выглядит после родов, активно снимается в видео и сюжетах, выступает на сцене и даже планирует необычный Всеукраинский тур в поддержку альбома "23:25". #FOLLOWERS ONLY TOUR объединит 22 города Украины. График тура и специальный КОД, без которого невозможно приобрести билеты на концерт, можно найти на страницах Светланы в социальных сетях.

Напомним, ранее свои топ-6 рекомендаций по питанию дала украинская телеведущая Лилия Ребрик. К примеру, Лилия не ест крахмалосодержащие продукты. 

Также  своими секретами питания с читателями LITE поделилась украинская прима-балерина Кристина Шишпор. Балерина также отмечает, что без стакана чистой воды не обходится ни один прием пищи. 

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