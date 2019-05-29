ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тарабарова викликала гнів фанатів: співачка висловилася про гастролерів з РФ в Україні

STYLERЖиття    29.05.2019 - 19:21
Тарабарова викликала гнів фанатів: співачка висловилася про гастролерів з РФ в Україні
Тарабарова висловила думку про російських артистів в Україні (Колаж РБК-Україна)

Тарабарова розповіла, як ставиться до російських артистів, які виступають в Україні

Світлана Тарабарова, популярна українська співачка, зробила несподівану заяву про російських музикантів, які приїжджають на гастролі в Україну. Свою позицію артистка висловила на сторінці в Instagram.

Тарабарова зазначила, що весь український шоу-бізнес на даний момент обговорює повернення музикантів РФ на український ринок і до неї почали звертатися за коментарями журналісти. Співачка повідомила, що вирішила відповісти відразу всім і пояснила, що її позиція – за.

Вона назвала два аргументи, чому, на її думку, не варто забороняти російським виконавцям виступати на території України.

Тарабарова викликала гнів фанатів: співачка висловилася про гастролерів з РФ в Україні

Світлана Тарабарова (instagram.com/tarabarova)

"По-перше - здорова конкуренція тільки допоможе розвитку ринку. По-друге - заборони ні до чого доброго не призводять. АЛЕ, за однієї умови: наша ВР (цього або наступного скликання) повинна законодавчо ввести податок з проданих квитків російських гастролерів у розмірі 20%, який буде спрямований на розвиток української армії. Багато українських артистів зробили і роблять свій внесок в обороноздатність країни - так може настав час і сусідам долучитися до цієї справи, як ви вважаєте?" - написала Тарабарова і додала, що гастролери повинні поважати закони України та територіальну цілісність країни – не виступати в Криму і на тимчасово окупованих територіях.

Шанувальники розкритикували Світлану Тарабарову за таку позицію і висловили свою думку про те, що російським артистам нічого робити в Україні.

Тарабарова викликала гнів фанатів: співачка висловилася про гастролерів з РФ в УкраїніТарабарова викликала гнів фанатів: співачка висловилася про гастролерів з РФ в УкраїніТарабарова викликала гнів фанатів: співачка висловилася про гастролерів з РФ в Україні

Скріншоти коментарів (instagram.com/tarabarova)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Сумська висловилася про українських гастролерів в Росії.

А також розповідали про те, що Кіркоров визнав Крим українським і розповів про дружбу із Зеленським.

Погрожує судом: відомого російського співака не пустили в Україну "Ледве стримуємо сльози": двом російським співачкам заборонили в'їзд в Україну (відео)
Новини України Світлана ТарабароваTARABAROVAроссийские артисты
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся