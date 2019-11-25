Танцы со звездами: стал известен победитель шоу

Танцы со звездами 2019 суперфинал состоялся 24 ноября и определил победителей 6 сезона. Ими стала пара Ксения Мишина и Женя Кот, которые вписали свои имена как новые легенды проекта.

Участники получили от судей 113 баллов, но зрители дали конкурсантам наибольшее количество голосов.

Танцы со звездами 2019 - Ксения Мишина и Евгений Кот стали победителями 6 сезона (Фото: скриншот)

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров по итогам Танцев-2019 получили второе место, хотя шли нога в ногу с победителями (118 баллов).

Третье место досталось Виктории Булитко и Дмитрию Дикусару.

Кстати, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева получили специальную награду от журнала Viva.

Танцы со звездами 2019 - Ксения Мишина и Евгений Кот победили в шоу в 6 сезоне (Фото: facebook.com/tanci1plus1)

Результаты финала Танцев со звездами 2019

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - 118 Ксения Мишина и Женя Кот - 113 Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - 95

Танцы со звездами 2019 - результаты финала (Фото: facebook.com/tanci1plus1)

Как прошел финал Танцев со звездами 2019

Сегодня на звездном балконе конкурсантов встречали сразу несколько артистов: Олег Винник, DZIDZIO и Серега, Ольга Горбачева и солистка "The Hardkiss" Юлия Санина.

Ксения Мишина и Евгений Кот в эфире шоу Танцы со звездами 6 сезон исполнили невероятно яркий фокстрот под песню "Скрябін - Мовчати".

Полуфиналистки Виктория Булитко, Ксения Мишина и Анна Ризатдинова сошлись в серьезном танцевальном поединке за победу.

На сцене Танцы со звездами появилась экс-участница шоу эпатажная певица MARUV - как приглашенная артистка. Певица со своей командой исполнила песню "Don't Stop", и номер вышел действительно ярким.

Также сегодня зрителей радовали неожиданные сюрпризы от организаторов: на паркете Танцев Michelle Andrade с судьей Франсиско Гомесом исполнили танцы под песню "Не знаю", Тина Кароль показала рождественский номер вместе с DZIDZIO и Юлией Саниной, Настя Каменских спела свой новый хит "Elefante", выступал Макс Барских с телевизионной премьерой песни "Лей, не жалей", а еще дуэт "Время и Стекло" исполнила песню "Balensiaga".

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров танцевали румбу под песню Garou - I Put A Spell On You. Номер вышел очень чувственным и страстным.

В "Поединке за жизнь" на танцполе Мишиной, Булитко и Ризатдиновой также довелось исполнить танго.