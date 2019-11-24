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Танцы со звездами 2019: на суперфинале выступят российские гастролеры

STYLERТелешоу    24.11.2019 - 21:41
Танцы со звездами 2019: на суперфинале выступят российские гастролеры
Финал шоу Танцы со звездами 2019 состоялся 24 ноября (Фото: facebook.com/tanci1plus1)

Для финала шоу Танцы со звездами 2019 организаторы подготовили сюпризы

Финал шоу Танцы со звездами 2019 обещает быть очень ярким - 24 ноября определятся победители популярного танцевального конкурса. За право занять первое место будут соревноваться четыре пары: Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Ксения Мишина и Женя Кот, а также Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар.

Сегодня на звездный балкон впервые появятся сразу несколько артистов: Олег Винник, DZIDZIO и Серега, Ольга Горбачева и солистка "The Hardkiss" Юлия Санина.

Организаторы проекта подготовили для миллионов зрителей "мега-звездочный суперфинал". На паркете Танцев Michelle Andrade с судьей Франсиско Гомесом покажут страстные танцы под песню "Не знаю", Тина Кароль представит рождественскую композицию вместе с DZIDZIO и Юлией Саниной, ожидается Настя Каменских с хитом "Elefante", будет группа "Время и Стекло" с песней "Balensiaga", появится Макс Барских с телевизионной премьерой песни "Лей, не жалей", а также вернется экс-участница шоу MARUV с неожиданным сюрпризом.

Танцы со звездами 2019: на суперфинале выступят российские гастролеры

Танцы со звездами 2019 - MARUV выступит в финале (Фото: instagram.com/maruvofficial)

Отметим, что последние два артиста довольно часто выступают в РФ и становятся из-за такой гастрольной деятельности объектами критики.

Так, весной 2019-го Барских устроил большой сольный концерт в Москве, а также принимал участие в в церемонии награждения премиями "Жара" в России.

Танцы со звездами 2019: на суперфинале выступят российские гастролеры

Танцы со звездами 2019 - Макс Барских выступит как специальный гость в финале (Фото: facebook.com/tanci1plus1)

Анна Корсун - MARUV - регулярно ездит на российские гастроли и выступления. Совсем недавно скандальной артистке пришлось оправдываться из-за нашумевшего присуждения ей 3 ноября премии MTV Europe Music Awards якобы как "лучшей российской певице".

Около недели назад она собиралась лететь на концерт в Уфу, но из-за плохого самочувствия шоу пришлось отменить.

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Новости Украины Танцы со звездамителешоуновости шоу-бизнесаMARUVМакс Барских
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