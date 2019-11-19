Володю занесло: партнерша Остапчука рассказала, почему они не прошли в финал Танцев со звездами

Танцы со звездами 2019: Владимир Остапчук и Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Танцы со звездами 2019 продолжаются без Остапчука

На прошлой неделе полуфинал шоу Танцы со звездами 2019 покинула пара Владимир Остапчук и Илона Гвоздева. Зрители отдали им меньше всего голосов, хотя по оценкам судьей они были на 3 месте. Гвоздева в интервью "Фактам" рассказала, что, по ее мнению, помешало Остапчуку выйти в финал танцевального шоу.

По словам танцовщицы, Владимир Остапчук в один момент начал сильно думать про кубок и совершенно забыл о том, что шоу – это командный проект, в котором очень важно взаимодействовать со своим партнером. И он начал думать, что сам сможет доказать свое мастерство на паркете.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Гвоздева отметила, что в какой-то момент зрители почувствовали, что Остапчука стало слишком много на проекте и они перестали за него отправлять голоса.

Илона также заявила, что с телеведущим не говорила об этом, поскольку у них были не на столько близкие отношения, но она благодарна ему, поскольку Остапчук был трудоголиком и старался.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева (фото: facebook.com/pg/tanci1plus1)

"Правда, почему-то его знания выливались в самолюбование, а не работу в паре. Хотя, я соглашусь с мнением, что он был достоин финала с точки зрения технических данных. Просто его чуть-чуть занесло на волне успеха", - отметила Илона.

Она также подчеркнула, что с Владимиром у нее не сложились отношения, потому что он был сильно самовлюблен. Илона много раз говорила ему, что танцевать необходимо в паре, но Владимир не слушал ее.

Гвоздева отметила, что ее любимым номером с Отстапчуком был фокстрот в третьем эфире. Тогда он был лиричным и раскрылся для всех немного по-другому.