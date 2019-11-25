Танці з зірками: став відомий переможець шоу

Танці з зірками 2019 суперфінал відбувся 24 листопада і визначив переможців 6 сезону. Ними стала пара Ксенія Мішина та Євген Кот, які вписали свої імена як нові легенди проекту.

Учасники отримали від суддів 113 балів, але глядачі дали конкурсантам найбільшу кількість голосів.

Танці з зірками 2019 - Ксенія Мішина та Євген Кот стали переможцями 6 сезону (Фото: скріншот)

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров за підсумками Танців-2019 отримали друге місце, хоча йшли нога в ногу з переможцями (118 балів).

Третє місце дісталося Вікторії Булітко та Дмитру Дікусару.

До речі, Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова отримали спеціальну нагороду від журналу Viva.

Танці з зірками 2019 - Ксенія Мішина та Євген Кот перемогли в шоу в 6 сезоні (Фото: facebook.com/tanci1plus1)

Результати фіналу Танців з зірками 2019

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров - 118 Кенія Мішина та Женя Кот - 113 Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар - 95

Танці з зірками 2019 - результати фіналу (Фото: facebook.com/tanci1plus1)

Як пройшов фінал Танців з зірками 2019

Сьогодні на зоряному балконі конкурсантів зустрічали відразу кілька артистів: Олег Винник, DZIDZIO і Серьога, Ольга Горбачова та солістка "The Hardkiss" Юлія Саніна.

Ксенія Мішина та Євген Кот в ефірі шоу Танці з зірками 6 сезон виконали неймовірно яскравий фокстрот під пісню "Скрябін - Мовчати".

Півфіналістки Вікторія Булітко, Ксенія Мішина та Анна Різатдінова зійшлися в серйозному танцювальному двобої за перемогу.

На сцені Танці з зірками з'явилася екс-учасниця шоу епатажна співачка MARUV - як запрошена артистка. Співачка зі своєю командою виконала пісню "Do not Stop", і номер вийшов дійсно яскравим.

Також сьогодні глядачів радували несподівані сюрпризи від організаторів: на паркеті Танців Michelle Andrade з суддею Франсиско Гомесом виконали танці під пісню "Не знаю", Тіна Кароль показала різдвяний номер разом з DZIDZIO і Юлією Саніною, Настя Каменських заспівала свій новий хіт "Elefante", виступав Макс Барських з телевізійної прем'єрою пісні "Лей, не жалей", а ще дует "Время и Стекло" виконав пісню "Balensiaga".

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров танцювали румбу під пісню Garou - I Put A Spell On You. Номер вийшов дуже чуттєвим і пристрасним.

У "Поєдинку за життя" на танцполі Мішиній, Булітко та Різатдіновій також довелося виконати танго.