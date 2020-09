Танцы со звездами: где и когда смотреть эфир с первым выходом звезды "Квартала 95"

Танцы со звездами 2020 покажут новое шоу уже сегодня, 20 сентября. В эфире показ стартует на канале 1+1 в 21:00, а завершится уже за полночь - в 00:40. Для участия в шоу воскресным вечером выйдут 12 пар, которые будут покорять украинцев чувственным вальсом, страстным танго и зажигательным ча-ча-ча.

Отметим, что в воскресенье на паркет впервые выйдет звезда сериала "Папик" от студии "Квартал 95" Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко. Они выполнят зажигательный ча-ча-ча. Актриса перенесла коронавирус и участвовала в предыдущем эфире дистанционно.

Список участников эфира Танцев со звездами 2020 выглядит так:

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк,

Санта Димопулос и Макс Леонов,

Арам Арзуманян и Тоня Руденко,

Юлия Санина и Дима Жук,

Ольга Фреймут и Илья Падзина,

Тарас Цимбалюк и Яна Заец,

Позитив и Юля Сахневич,

Сергей Мельник и Аделина Дели,

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко,

Олег Винник и Елена Шоптенко,

Alyona Alyona и Юрий Гурич,

Сергей Тачинец и Яна Цибульская.

К сожалению, в предыдущем эфире шоу покинули пара Слава Каминская и Дмитрий Дикусар, а еще ранее Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева.

Юлия Санина и Дмитрий Жук исполнят пасадобль под хит Evanescence - Bring me to life. Санта Димопулос и Макс Леонов - чувственный контемпорари под песню Элтона Джона Sorry Seems to Be the Hardest Word. Надежда Мейхер попытается покорить танго со своим партнером Кириллом Васюком под хит группы "ВИА Гра" "Пошел вон". Олег Винник посвятит выступление всем своим поклонницам и станцует пасадобль под свою же песню на века "Вовчиця".

После того как выступят все пары, будет открыта линия для голосования. Проголосовать за любимую пару можно будет при помощи смс, звонка или в приложении 1plus1.video.

Организаторы напоминают, что с одного мобильного номера можно сделать 50 звонков или отправить 50 смс, а в приложении 1plus1.video доступна функция "Суперголос", равная 7 смс-сообщением. Каждый зритель в течение одного эфира может отдать 50 "Суперголосов" за одного участника.

А вот четвертым приглашенным судьей станет Леся Никитюк, которая уже успела перекрыть мост в Киеве для съемок своего шоу. На балконе пары будет встречать телеведущая Маша Ефросинина.

Ранее мы писали, что Ольга Фреймут сделала громкое заявление о своем участии в "Танцах со звездами".