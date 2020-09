Танці з зірками: де і коли дивитися ефір з першим виходом зірки "Кварталу 95"

Танці з зірками 2020 покажуть нове шоу вже сьогодні, 20 вересня. В ефірі стартує показ на каналі 1+1 о 21:00, а завершиться вже за північ - о 00:40. Для участі в шоу недільного вечора вийдуть 12 пар, які будуть підкорювати українців чуттєвим вальсом, пристрасним танго і запальним ча-ча-ча.

Відзначимо, що в неділю на паркет вперше вийде зірка серіалу "Папік" від студії "Квартал 95" Дар'я Петрожицька та Ігор Гелуненко. Вони виконають запальний ча-ча-ча. Актриса перенесла коронавірус і брала участь у попередньому ефірі дистанційно.

Список учасників ефіру Танців з зірками 2020 виглядає так:

Надія Мейхер і Кирило Васюк,

Санта Дімопулос і Макс Леонов,

Арам Арзуманян і Тоня Руденко,

Юлія Саніна і Діма Жук,

Ольга Фреймут та Ілля Падзіна,

Тарас Цимбалюк та Яна Заєць,

Позитив і Юля Сахневич,

Сергій Мельник і Аделіна Делі,

Дар'я Петрожицька та Ігор Гелуненко,

Олег Винник та Олена Шоптенко,

Alyona Alyona і Юрій Гурич,

Сергій Тачинець і Яна Цибульська.

На жаль, у попередньому ефірі шоу залишили пара Слава Камінська і Дмитро Дікусар, а ще раніше Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова.

Юлія Саніна і Дмитро Жук виконають пасадобль під хіт Evanescence - Bring me to life. Санта Дімопулос і Макс Леонов - чуттєвий контемпорарі під пісню Елтона Джона Sorry Seems to Be the Hardest Word. Надія Мейхер спробує підкорити танго зі своїм партнером Кирилом Васюком під хіт групи "ВІА Гра" "Пошел вон". Олег Винник присвятить виступ всім своїм шанувальницям і станцює пасадобль під свою ж пісню "Вовчиця".

Після того, як виступлять всі пари, буде відкрита лінія для голосування. Проголосувати за улюблену пару можна буде за допомогою смс, дзвінка або в додатку 1plus1.video.

Організатори нагадують, що з одного мобільного номера можна зробити 50 дзвінків або відправити 50 смс, а в додатку 1plus1.video доступна функція "Суперголос", рівна 7 смс-повідомленням. Кожен глядач протягом одного ефіру може віддати 50 "Суперголосів" за одного учасника.

А ось четвертим запрошеним суддею стане Леся Нікітюк, яка вже встигла перекрити міст у Києві для зйомок свого шоу. На балконі пари буде зустрічати телеведуча Маша Єфросиніна.

