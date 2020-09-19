Танцы со звездами: букмекеры изменили прогноз по "неудачникам" 4-го эфира

Танцы со звездами (фото: пресс-служба)

Эксперты считают, что шансы на вылет у Alyona Alyona только увеличиваются

4-й эфир легендарного шоу "Танцы со звездами" 20 сентября покинет исполнительница Alyona Alyona. Такое мнение выразили эксперты еще в начале недели. Сейчас же букмекеры уточняют, что шансы на вылет у артистки все растут. Кто попал в антирейтинг 4-го эфира Танцев со звездами и с большей вероятностью покинет шоу – читайте в нашей статье.

Еще в начале недели букмекеры были уверены, что шоу покинет именно Alyona Alyona и предлагали коэффициент по ставкам 3.50. В то время у других двух антилидеров проекта Арама Арзуманяна и Сергея Танчинца коэффициент на вылет был равен 4.50. Сейчас же букмекеры уравняли их шансы и снизили ставки.

Не очень букмекеры верят в триумф на паркете футболиста и участника шоу Холостяк 5 Сергея Мельника, певца Позитива, скандальной телеведущей Ольги Фреймут и актрисы Дарьи Петрожицкой.

Новый прогноз букмекеров:

Alyona Alyona: Да 3.00;

Сергей Танчинец: Да 3.00;

Сергей Мельник: Да 3.00;

Арам Арзуманян: Да 5.00;

Ольга Фреймут: Да 5.00;

Дарья Петрожицкая: Да 7.00;

Позитив: Да 10.0;

Олег Винник: Да 10.0;

Юлия Санина: Да 15.0;

Тарас Цымбалюк: Да 15.0;

Санта Димопулос: Да 15.0;

Надежда Мейхер: Да 15.0;

При этом букмекеры уверены, что вероятность вылета Тараса Цымбалюка, Санты Димопулос и Надежды Мейхер самые низкие. К лидерам проекта специалисты добавили также исполнительницу Юлию Санину.

Стоит отметить, что ранее букмекеры дали правдивый прогноз на 3-й эфир шоу. В соответствии с прогнозами букмекеров звездный паркет покинула Слава Каминская со своим партнером Дмитрием Дикусаром.

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