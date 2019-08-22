Танцы со звездами: яркие фото всех участников шоу

Непревзойденные участники 3 сезона шоу Танцы со звездами - в фотоподборке Styler
3 сезон шоу Танцы со звездами стартует на 1+1 уже 25 августа 2019. В популярном проекте примут участие знаменитые украинские певцы, актеры, телеведущие и спортсмены.
Как звезды покажут себя на паркете - мы сможем увидеть уже в воскресенье, 25 августа. А пока мы предлагаем вам насладиться самыми яркими фото всех участников одного из самых популярных проектов на украинском ТВ.
Людмила Барбир
Телеведущая "Сніданок з 1+1" и актриса Людмила Барбир будет танцевать с Дмитрием Жуком.
Людмила Барбир (фото: instagram.com/liudmila.barbir)
Виктория Булитко
Актриса Дизель Шоу будет танцевать с Дмитрием Дикусаром. Кстати, Виктория уже успела получить травму во время подготовки к шоу…
Виктория Булитко (фото: instagram.com/bulitka)
DZIDZIO
Мегапопулярный DZIDZIO, который недавно рассказал о настоящей дружбе, выйдет на паркет вместе с Яной Цыбульской.
DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)
Михаил Кукуюк
Популярному актеру в партнерши на Танцах со звездами досталась Елизавета Дружинина.
Михаил Кукуюк (фото: instagram.com/swingeri_film)
Елена Кравец
Звезда студии Квартал 95 появится в шоу с Максом Леоновым.
Елена Кравец (фото: instagram.com/lennykravets)
MARUV
Эпатажная исполнительница будет зажигать на паркете с Евгением Дмитренко.
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)
Надежда Матвеева
Известная ведущая Надежда Матвеева ("Все буде добре") станцует с Валерием Шохиным.
Надежда Матвеева (фото: facebook.com/nadezhda.matveeva.52)
TAYANNA
Певица, которая недавно рассказала, что получила серьезную травму перед концертом ко Дню Независимости, будет принимать участие в Танцах со звездами в паре с Игорем Кузьменко.
TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)
Ксения Мишина
Звезда популярного украинского сериала "Крепостная" станцует с Евгением Котом.
Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Владимир Остапчук
"Ревизор" и ведущий Евровидения 2017 Остапчук зажжет проект с непревзойденной Илоной Гвоздевой.
Владимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Анна Ризатдинова
Одна из лучших гимнасток мира станцует с Александром Прохоровым.
Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)
Серега
Рэпер решил покорять зрителей и судей Танцев со звездами в паре с Аделиной Дели.
Серега (фото: instagram.com/poligrafofficial)
Даниэль Салем
Новый ведущий шоу "Одруження наосліп" будет танцевать с Юлией Сахневич.
Даниэль Салем (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)
Алексей Яровенко
Украинский актер, звезда популярных сериалов и фильмов ("Крепостная", "Бывшие", "Жить ради любви", "Хороший парень", "Мухтар" и т. д.) будет учувствовать в танцевальном шоу в паре с Аленой Шоптенко.
Алексей Яровенко в сериале "Крепостная" (фото: СТБ)
Добавим, что в Танцах со звездами 2019 произошли изменения в составе жюри. В частности, место Монатика в судейском кресле займет культовый британский хореограф Франсиско Гомес. Компанию ему составят уже полубившиеся публике Влад Яма и прима-балерина Катерина Кухар.
Влад Яма и Катерина Кухар (фото: РБК-Украина)
Ранее участница Танцев со звездами Ризатдинова восхитила уникальным архивным видео 22-летней давности.