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Украинская поп-звезда получила серьезную травму: певице запретили двигаться

STYLERЖизнь    21.08.2019 - 18:01
Украинская поп-звезда получила серьезную травму: певице запретили двигаться
TAYANNA травмировалась перед концертом (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

TAYANNA получила серьезную травму перед самым концертом

Популярная певица TAYANNA (Татьяна Решетняк) получила травму за день до "Музыкальной платформы", где она должна была выступать. Поэтому концерт артистки был под угрозой, сообщает канал "Украина".

Известно, что из-за запрета врача TAYANNA даже могла не приехать во Львов, где проходил певческое мероприятие. Поэтому поклонникам украинской поп-звезды пришлось понервничать.

"Несколько дней назад я получила травму. Поскольку времени поехать в больницу сделать рентген еще не было, предварительно врач сказал, что похоже на вывих ребра. Запретил мне активно двигаться, но профессия требует другого", - признается TAYANNA.

Украинская поп-звезда получила серьезную травму: певице запретили двигаться

Певица TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Но несмотря на сильную боль, певица все же исполнила свои хиты на праздничном концерте. При этом, говорят фанаты артистки, выглядела их любимица непревзойденно. Да еще и на высоченных каблуках!

"Это выдержка!" - комментирует певица.

Певица TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Напомним, что не так давно TAYANNA презентовала свой новый сингл "Мурашки", который уже заполонил украинские чарты и сердца меломанов.

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