Танці з зірками: яскраві фото всіх учасників шоу

3 сезон шоу Танці з зірками стартує на 1+1 вже 25 серпня 2019. У популярному проекті візьмуть участь відомі українські співаки, актори, телеведучі та спортсмени.

Як зірки покажуть себе на паркеті - ми зможемо побачити вже в неділю, 25 серпня. А поки ми пропонуємо вам насолодитися самими яскравими фото всіх учасників одного з найпопулярніших проектів на українському ТБ.

Людмила Барбір

Телеведуча "Сніданок з 1+1" та акторка Людмила Барбір буде танцювати з Дмитром Жуком.

Людмила Барбір (фото: instagram.com/liudmila.barbir)

Вікторія Булітко

Актриса Дизель Шоу буде танцювати з Дмитром Дікусаром. До речі, Вікторія вже встигла отримати травму під час підготовки до шоу...

Вікторія Булітко (фото: instagram.com/bulitka)

DZIDZIO

Мегапопулярний DZIDZIO, який нещодавно розповів про справжню дружбу, вийде на паркет разом з Яною Цибульською.

DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)

Михайло Кукуюк

Популярному акторові в партнерки на Танцях з зірками дісталася Єлизавета Дружиніна.

Михайло Кукуюк (фото: instagram.com/swingeri_film)

Олена Кравець

Зірка студії Квартал 95 з'явиться в шоу з Максом Леоновим.

Олена Кравець (фото: instagram.com/lennykravets)

MARUV

Епатажна виконавиця буде запалювати на паркеті з Євгеном Дмитренком.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Надія Матвєєва

Відома ведуча Надія Матвєєва ("Все буде добре") станцює з Валерієм Шохіним.

Надія Матвєєва (фото: facebook.com/nadezhda.matveeva.52)

TAYANNA

Співачка, яка нещодавно розповіла, що отримала серйозну травму перед концертом до Дня Незалежності, буде брати участь у Танцях з зірками в парі з Ігорем Кузьменком.

TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Ксенія Мішина

Зірка популярного українського серіалу "Кріпосна" станцює з Євгеном Котом.

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Володимир Остапчук

"Ревізор" і ведучий Євробачення 2017 Остапчук запалить проект з неперевершеною Ілоною Гвоздєвою.

Володимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Анна Різатдінова

Одна з кращих гімнасток світу станцює з Олександром Прохоровим.

Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Серьога

Репер вирішив підкорювати глядачів і суддів Танців з зірками в парі з Аделіною Делі.

Серьога (фото: instagram.com/poligrafofficial)

Даніель Салем

Новий ведучий шоу "Одруження наосліп" буде танцювати з Юлією Сахневич.

Даніель Салем (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)

Олексій Яровенко

Український актор, зірка популярних серіалів і фільмів ("Кріпосна", "Колишні", "Жити заради любові", "Хороший хлопець", "Мухтар" і т. д.) буде брати участь у танцювальному шоу в парі з Оленою Шоптенко.

Олексій Яровенко в серіалі "Фортечна" (фото: СТБ)

Додамо, що в Танцях з зірками 2019 відбулися зміни в складі журі. Зокрема, місце Монатіка в суддівському кріслі займе культовий британський хореограф Франсиско Гомес. Компанію йому складуть Влад Яма і прима-балерина Катерина Кухар, які давно полубилися публіці.

Влад Яма і Катерина Кухар (фото: РБК-Україна)

Раніше учасниця Танців з зірками Різатдінова захопила унікальним архівним відео 22-річної давності.