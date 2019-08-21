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Танці з зірками 2019: известная артистка получила первую травму

STYLERТелешоу    21.08.2019 - 22:37
Танці з зірками 2019: известная артистка получила первую травму
Танцы со звездами: на проекте первая травма (Коллаж РБК-Украина)

Виктория Булитко назвала имя своего партнера на проекте Танці з зірками

Виктория Булитко, известная актриса из проекта "Дизель шоу", а также участница нового сезона "Танцев со звездами" травмировала ногу на репетиции. В своем Instagram Булитко показала распухшую ногу и начала сокрушаться о том, как она будет продолжать тренировки.

"Вот нормальная нога, а вот опухшая нога. Боже, что мне делать? Как же мне теперь репетировать? И я себе еще позволяю над этим шутить. Ну не стыдно тебе, Виктория Сергеевна", - рассказала о своей беде Булитко.

Танці з зірками 2019: известная артистка получила первую травму

Скриншот (instagram.com/bulitka)

Артистке пришлось отказаться от самостоятельного вождения автомобиля, чтобы дать травмированной ноге больше покоя.

Танці з зірками 2019: известная артистка получила первую травму

Скриншот фото (instagram.com/bulitka)

Кроме того, Виктория Булитко призналась, кто стал ее партнером по проекту и показала видео.

"Ну все, наконец-то я могу об этом рассказать! Мой партнер на проекте – Дима Дикусар! Я так рада, что буду танцевать именно с Димой. На видео видно, как я переживала и стеснялась во время нашей первой встречи. Да и разница в росте…Дима, ты гигант! Я думаю, что у нас все получится. Обещаем выкладываться на максимум", - пообещала артистка.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинская певица получила серьезную травму и врачи запретили ей двигаться.

А также рассказывали о том, что скандальная певица MARUV станет участницей нового сезона Танцев со звездами.

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