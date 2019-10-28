ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ризатдиновой стало очень плохо в прямом эфире Танцев со звездами (видео)

STYLERТелешоу    28.10.2019 - 00:39
Ризатдиновой стало очень плохо в прямом эфире Танцев со звездами (видео)
Анна Ризатдинова и Александр Прохоров (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Анна Ризатдинова чуть не потеряла сознание после выступления на Танцах со звездами

Анна Ризатдинова на шоу Танцы со звездами 2019 чуть не потеряла сознание. Неприятный инцидент произошел сразу после того, как Ризатдинова и ее партнер Александр Прохоров завершили номер в 10 прямом эфире на 1+1 - классический балет под песню Black Swan Soundtrack "A Swan is Born".

Во время того, как Екатерина Кухар и Григорий Чапкис комментировали выступление пары, Ризатдинова начала пошатываться, уронила на паркет цветы и и повалилась на партнера. Организаторы были вынуждены прервать трансляцию.

Позже ведущий Танцев со звездами Юрий Горбунов сообщил зрителям и судьям, что медики осмотрели Ризатдинову. Оказалось, что у гимнастки сильно подскочило давление - верхний его показатель достиг цифры в 210. На паркет в этот вечер она больше не выходила.

Анна Ризатдинова чуть не потеряла сознание в прямом эфире Танцев со звездами

В комментариях фанаты шоу и поклонники Ризатдиновой предполагают, что ей стало плохо из-за того, что она исполнила на паркете несколько крайне трудных танцевальных приемов.

Но нашлись юзеры, которые считают, что Анну до такого состояния довела якобы критика из уст Екатерины Кухар.

"Здоровье может подвести в любой момент каждого. Не похоже, что это было от критики Кухар... Она заканчивала танец с болью - это было видно", - написала одна из фанаток Танцев со звездами.

Папа, я тебя люблю: участник Танцев со звездами растрогал признанием Фаворит Танцев со звездами разводится с женой: первые подробности
Новости Украины Танцы со звездамиАнна Ризатдинова
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь