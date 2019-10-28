Ризатдиновой стало очень плохо в прямом эфире Танцев со звездами (видео)

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Анна Ризатдинова чуть не потеряла сознание после выступления на Танцах со звездами

Анна Ризатдинова на шоу Танцы со звездами 2019 чуть не потеряла сознание. Неприятный инцидент произошел сразу после того, как Ризатдинова и ее партнер Александр Прохоров завершили номер в 10 прямом эфире на 1+1 - классический балет под песню Black Swan Soundtrack "A Swan is Born".

Во время того, как Екатерина Кухар и Григорий Чапкис комментировали выступление пары, Ризатдинова начала пошатываться, уронила на паркет цветы и и повалилась на партнера. Организаторы были вынуждены прервать трансляцию.

Позже ведущий Танцев со звездами Юрий Горбунов сообщил зрителям и судьям, что медики осмотрели Ризатдинову. Оказалось, что у гимнастки сильно подскочило давление - верхний его показатель достиг цифры в 210. На паркет в этот вечер она больше не выходила.

Анна Ризатдинова чуть не потеряла сознание в прямом эфире Танцев со звездами

В комментариях фанаты шоу и поклонники Ризатдиновой предполагают, что ей стало плохо из-за того, что она исполнила на паркете несколько крайне трудных танцевальных приемов.

Но нашлись юзеры, которые считают, что Анну до такого состояния довела якобы критика из уст Екатерины Кухар.

"Здоровье может подвести в любой момент каждого. Не похоже, что это было от критики Кухар... Она заканчивала танец с болью - это было видно", - написала одна из фанаток Танцев со звездами.