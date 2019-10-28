Танці з зірками несподівано покинув фаворит шоу: відео гарячого виступу

Даніель Салем і Юлія Сахневич на Танцях з зірками (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Танці з зірками 2019 стали залишати дуже сильні пари

Танці з зірками 2019 покинула одна з найяскравіших пар проекту, які вже другий ефір поспіль балансували на межі. Але цього разу їм не пощастило, за спільним рішенням журі та глядацького голосування проект покинув телеведучий і ресторатор Даніель Салем зі своєю партнеркою Юлією Сахневич.

У минулому ефірі проект залишила Людмила Барбір, що викликало обурення мережі. Глядачі збунтувалися, кажучи, що з шоу повинен був вилетіти саме Салем.

За яскраве танго, які виконали Даніель з Юлією, їм поставили 37 балів, завдяки яким пара зайняла друге місце в турнірній таблиці. Але їм все одно довелося битися в "танці за життя" з парами Остапчук - Гвоздьова і Кравець - Леонов.

Танці з зірками (результати шоу, instagram.com/tanci1plus1)

Зазначимо, що ефір був присвячений Хеловіну - ведучий перевтілився в перевертня з довгим волоссям. Образ Салема дуже нагадав Кхала Дрого з культової "Гри престолів".

Даніель Салем і Юлія Сахневич на Танцях з зірками (відео: YouTube)

"Шалене танго в такій цікавій постановці! Салему дуже личить цей образ: наколки, зачіска - просто чоловік-sexy! Laud чудово співав - словом, все вразило!" - пише прихильниця.

"Могутній виступ! Даніель був дуже переконливий! Найкращий виступ цієї пари!" - підтримує коментатор.

"Салем супер! Просто фантастичний танець. Юля і Салем кращі. Всі їхні танці неповторні!" - написала юзер.

"Найращі! Вилетіли несправдливо! Що за хр*нь... За ними цікаво дивитися, вони були чудові", - пише фанат пари.