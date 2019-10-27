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Участник Танцев со звездами спас ребенка: все подробности

STYLERЖизнь    27.10.2019 - 08:36
Участник Танцев со звездами спас ребенка: все подробности
Даниэль Салем спас ребенка (фото: пресс-слкужба)

Участник Танцев со звездами 2019 Даниэль Салем защитил мальчика от хулиганов

Участник шоу Танцы со звездами 2019 на 1+1 Даниэль Салем перед 10 выпуском рассказал, как спас маленького мальчика от хулиганов, которые хотели его побить. По словам участника программы, совсем маленький ребенок стоял на улице и продавал розы, он никого не трогал, и никому не мешал.

"Совсем недавно мне пришлось защищать маленького мальчика от двух хулиганов. Он стоял на улице и продавал розы, никого не трогал. Я вообще за справедливость. Нельзя трогать детей, это святое", - сказал Даниэль.

Участник Танцев со звездами спас ребенка: все подробностиДаниэль Салем (пресс-служба)

Таккже перед новым выпуском танцор признался, что его мечтой было - участие в Танцах со звездами. Он долго к этому шел и удача ему улыбнулась.

"Если бы я мог вернуться и, хотя бы на миг взглянуть на себя во время просмотра первых "Танцев...", я бы точно хотел прошептать: "Я знаю, что ты точно там будешь". С детства мне хотелось танцевать и сниматься в фильмах. Сейчас я это делаю. Меня узнают люди. Жизнь прекрасна! Если у меня есть ресурс делать то, что я никогда не делал, в том числе и танцевать, то почему бы и нет? Не знаешь, что тебя ждет дальше. Один из эфиров я посвятил маме и онкобольным. Это важная для меня тема. Я решился это сказать, потому что мне хотелось мотивировать людей не опускать руки. Не люблю тех, кто сдается. Мне папа всегда говорил: "Самое богатое место в мире – это кладбище, ведь там похоронены все несбывшиеся мечты". Я так не хочу. Пройдут Танцы ...", мне придется еще раз проверить свое здоровье. Но я знаю, что все хорошо. Это не мешает мне радоваться жизни, пробовать что-то новое. И никому другому тоже", - поделился Даниэль.

Участник Танцев со звездами спас ребенка: все подробности

.Даниэль Салем на Танцах со звездами (пресс-служба)

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