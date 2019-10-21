Танцы со звездами: Екатерина Кухар жестко оскорбила участника проекта (видео)

В девятом эфире Танцев со звездами 2019, который прошел в воскресенье, 20 октября, за победу боролось восемь пар. В этот раз проект покинули Людмила Барбир и Дмитрий Жук, которые ушли по единогласному решению жюри и зрительского голосования.

А во время выступления самой сексуальной пары проекта - телеведущего Даниэля Салема и Юлии Сахневич с их энергичным квикстепом, произошел касуз. Судьи дали танцовщикам хорошие оценки, но отличилась Екатерина Кухар, оскорбив недавно выбывшего участника.

Так, судья отпустила колкую шутку в сторону выбывшего в прошлом эфире Михаила Кукуюка, который покинул проект добровольно, уступив свое место Алексею Яровенко.

"На паркете осталось всего три мужчины. Мы избавились от баласта и имеем все шансы на самый техничный суперфинал", - заявила Кухар, намекая на Михаила Кукуюка.

Даниэль Салем и Юлия Сахневич (видео: YouTube/Танцы со звездами)

К слову, этот эфир Танцев со звездами стал детским. В проекте к участникам присоединились маленькие танцовщики. А Даниэль Салем показал свою маленькую дочь, которой и посвятил танец.

Пользователи сети гневно высказались по поводу оскорбления Михаила Кукуюка балериной Кухар.