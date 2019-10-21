Танці з зірками: Катерина Кухар жорстко образила учасника проекту (відео)

У дев'ятому ефірі Танців з зірками 2019, який пройшов у неділю, 20 жовтня, за перемогу боролося вісім пар. Цього разу проект покинули Людмила Барбір і Дмитро Жук, які пішли за одноголосним рішенням журі та глядацького голосування.

А під час виступу самої сексуальної пари проекту - телеведучого Даніеля Салема і Юлії Сахневич з їх енергійним квікстепом, стався касуз. Судді дали танцівникам хороші оцінки, але відзначилася Катерина Кухар, образивши нещодавно вибулого учасника.

Так, суддя відпустила гострий жарт у бік вибулого у минулому ефірі Михайла Кукуюка, який добровільно покинув проект, поступившись своїм місцем Олексію Яровенко.

"На паркеті залишилося всього три чоловіки. Ми позбулися від баласту і маємо всі шанси на самий технічний суперфінал", - заявила Кухар, натякаючи на Михайла Кукуюка.

Даніель Салем і Юлія Сахневич (відео: YouTube/Танці з зірками)

До речі, цей ефір Танців з зірками став дитячим. У проекті до учасників приєдналися маленькі танцівники. А Даніель Салем показав свою маленьку донечку, якій і присвятив танець.

Користувачі мережі гнівно висловилися з приводу образи Михайла Кукуюка балериною Кухар.