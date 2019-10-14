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Танцы со звездами: участник проекта демонстративно отказался от участия шоу

STYLERТелешоу    14.10.2019 - 13:55
Танцы со звездами: участник проекта демонстративно отказался от участия шоу
Танцы со звездами (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Михаил Какаюк сделал судьям неожиданное предложение

В воскресенье, 13 октября, прошел восьмой эфир проекта Танцы со звездами, после которого в шоу осталось всего 8 пар. Тема эфира – "Битва за жизнь", в которой все участники проекта показывали только знание бальной программы. В жюри на этот выпуск был приглашен народный артист Украины Григорий Чапкис.

Михаил Кукуюк, который в прошлом эфире вызвал гнев у Катерины Кухар, внезапно попросил микрофон и попытался отказаться от дальнейшего участия в проекте в пользу Алексея Яровенко.

Дело в том, что в предыдущем эфире по правилам шоу, ни одна пара не покинула проект, но все итоги голосования суммировались с теми оценками, которые получили участники от телезрителей в восьмом эфире.

В зоне риска оказались Михаил Кукуюк и Алексей Яровенко, который также хотел добровольно покинуть шоу. Судьи сообщили участникам, что они должны станцевать танец "за жизнь". Однако Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина демонстративно отказались от танца.

Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина (Видео: YouTube/ Танцы со звездами)

Алексей Яровенко и Алена Шоптенко танец "за жизнь" исполнили и по результатам голосования судей Елизавета Дружинина и Михаил Кукуюк покинули проект Танцы со звездами.

Лидерами проекта по результатам восьмого эфира стали Анна Ризатдинова и Александр Прохоров.

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