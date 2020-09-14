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Танці з зірками 2020: хто вилетів з третього випуску шоу

Понеділок 14 вересня 2020 00:49
Танці з зірками 2020: хто вилетів з третього випуску шоу
Танці з зірками 2020 (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Автор: Роман Мирончук

3 випуск шоу Танці з зірками 2020 пройшов 13 вересня

Танці з зірками 2020 3 ефір відбувся 13 вересня на телеканалі "1+1". У цьому випуску танцювальне шоу покинула Слава Камінська і її партнер Дмитро Дікусар.

За оцінками суддів, найсильніші виступи були сьогодні у пари Юлія Саніна і Дмитро Жук та Санта Дімопулос і Макс Леонов.

Танці з зірками 2020: хто вилетів з третього випуску шоу

Турнірна таблиця третього прямого ефіру Танців з зірками 2020 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна і танцюрист Дмитро Жук танцювали сьогодні фокстрот. Цей танець артистка присвятила своєму чоловікові. Судді високо оцінили виступ.

Юлія Саніна і Дмитро Жук (відео: YouTube)

Також суддям дуже сподобався виступ екс-вокалістки "ВІА Гри" Санти Дімопулос і танцюриста Макса Леонова. Пара танцювала запальну румбу. Цей танець Санта присвятила своєму чоловікові.

Санта Дімопулос і Макс Леонов (відео: YouTube)

Друга колишня колега Санти Надія Мейхер також своїм чуттєвим вальсом зачепила суддів, і вони поставили їй високі оцінки. Цей танець колишня вокалістка "ВІА Гри" присвятила своєму коханому.

Надія Мейхер і Кіріл Васюк (відео: YouTube)

У вечір любові Олег Винник присвятив виступ своїм найвідданішим шанувальницям. Співак разом з Альоною Шоптенко продемонстрували віденський вальс. Цей номер змусив Надю Дорофєєву приєднається до фан-клубу Винника.

Олег Вінник та Олена Шоптенко (відео: YouTube)

На минулому ефірі Арам Арзуманян став лідером турнірної таблиці серед чоловіків, і сьогодні він також підкорив суддів своїм виступом. Цього разу він танцював сальсу, яку присвятив своїй дружині Христині.

Арам Арзуманян і Тоня Руденко (відео: YouTube)

Нагадаємо, після вильоту з "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова показала відео з лікарні.

Раніше ми писали про те, як змінився Влад Яма на "Танцях з зірками" з 2006 по 2020 рік.

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