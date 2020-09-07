Танцы со звездами 2020: какая пара вылетела из шоу, а кто прошел дальше

Танцы со звездами 2020 2 эфир состоялся 6 сентября на телеканале "1+1". Согласно правилам, первый эфир ни одна из пар не покинула шоу, но вот на втором эфире состоялся первый вылет. Сегодня танцевальное шоу покинули Дмитрий Танкович и его партнерша Илона Гвоздева.

По оценкам судей, самые сильные выступления были сегодня у пары Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов.

Турнирная таблица второго прямого эфира Танцев со звездами 2020 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

На сцене во втором прямом эфире было очень жарко. Бывшая вокалистка "ВИА Гры" Надежда Мейхер и ее партнер Кирилл Васюк покорили телезрителей и судей сексуальной самбой.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк (видео: YouTube)

Еще одна участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос показала хороший танец. Вместе с Максом Леоновым они станцевали медленный вальс. Этот танец очень высоко оценили судьи.

Санта Димопулос и Макс Леонов (видео: YouTube)

Стоить отметить, что несмотря на второй прямой эфир, в новом сезоне впервые станцевала актриса Дарья Петрожицкая, которая заразилась коронавирусом, и не смогла выступить в 1 выпуске. Ее партнером по танцам стал Игорь Гелуненко. Пара продемонстрировала джайв на свежем воздухе.

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко (видео: YouTube)

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и танцор Дмитрий Жук продемонстрировали румбу, которая понравилась многим пользователям сети.

Юлия Санина и Дмитрий Жук (видео: YouTube)

Напомним, Слава Каминская рассказала о своем отравлении перед новым выпуском Танцев со звездами.

Ранее Alyona Alyona зажгла на Танцах со звездами, но судьям это не понравилось.