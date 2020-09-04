Участница Танцев со звездами оказалась под капельницей: пытались отравить

Слава Каминская (фото: facebook.com/nebabaslavka)

Слава Каминская рассказала о своем отравлении перед новым выпуском Танцев со звездами

Участница проекта Танцы со звездами 2020 Слава Каминская оказалась в постели под капельницей всего за два дня до выхода в прямой эфир на съемках популярного танцевального шоу.

Певица группы НеАнгелы серьезно отравилась, из-за чего была вынуждена прервать свою репетицию и уехать домой, после чего вызвала врачей. Об этом певица рассказала в своем Instagram в сторис.

Девушка призналась, что еще утром стала плохо себя чувствовать, однако решила не прерывать подготовку к выступлению. Проблемы со здоровьем Каминская сначала связывала с обычной усталостью. Однако позже ей сало совсем плохо, и артистка прекратила тренировку.

Приехавший врач диагностировал отравление и поставил капельницу.

Каминская даже стала шутить о "несвоевременной" проблеме со здоровьем.

"Улеглась артистка и ждет капельницу. Спасите-помогите, помогите-спасите! Любі друзі, что вам сказать? Все-таки это отравление... Конечно, смешочки смешочками, но это вот так" - обратилась певица к фанам.

Также Слава в шутку отметила, что ее пытались отравить конкуренты на Танцах со звездами, которые состоятся в это воскресенье.

Слава Каминская отравилась перед шоу Танцы со звездами 2020 (фото: скриншот с видео instagram.com/babaslavka)

Ранее мы рассказывали о том, как прошел первый прямой эфир нового сезона шоу Танцы со звездами, на котором Слава Каминская с Дмитрием Дикусаром танцевала фокстрот.

Напомним, что в июле Слава из НеАнгелов попала в больницу и оказалась под капельницей и в кислородной маске.