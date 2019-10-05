Танцы со звездами 2019: зрителей ждет потрясающий сюрприз

Седьмой прямой эфир Танцев со звездами состоится уже в это воскресенье, в 21:00 на телеканале "1+1". Во время эфира осуществится обмен партнерами. Определили новые пары по принципу "игры в бутылочку", в которую звезды сыграли в начале недели на одной из вечеринок. Кто с кем выйдет на паркет пока держится в секрете, но накануне эфира продюсеры шоу раскрыли несколько карт.

Так, украинская Моника Беллуччи (как называют Людмилу Барбир телезрители) станцует страстное и сексуальное ча-ча-ча с партнером Ксении Мишиной - Женей Котом. Новая пара под хит MONATIK "Каждый раз" устроит на паркете настоящий фейерверк чувств, изобразив влюбленных, которые готовят на кухне завтрак. А вот две главные конкурентки: актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец и принцесса юмора Виктория Булитко обменяются партнерами. Елена воплотит на паркете легендарный образ Керри Бредшоу из сериала "Секс в большом городе", и станцует страстный вальс с Дмитрием Дикусаром под хит James Brown "It's a man's world".

"Я в Елене раскрою легкое чувство стыда за красивые и нежные танцы с чужим партнером", - комментирует их номер Дмитрий.

А Виктория Булитко предстанет в образе раскрепощенной Саманты из того же сериала, и в паре с Максом Леоновым исполнит фьюжн.

Самый сексуальный участник проекта Даниэль Салем в это воскресенье станцует эмоциональный пасодобль с легендарной танцовщицей проекта - Аленой Шоптенко, которая в течение семи эфиров была в паре с белорусским актером Алексеем Яровенко. Всегда лирический Даниэль удивит телезрителей образом короля Артура. А вот с кем станет в пару партнерша Даниэля - Юлия Сахневич пока неизвестно.

"Я хочу сделать его более техничным. Также буду стараться больше раскрыть в эмоциональном плане, чтобы он наконец показал себя ведущим в паре. В это воскресенье мы удивим всех трогательным и чувственным номером", - прокомментировала танцовщица свой номер.

Фото: Танцы со звездами 2019 порадуют зрителей в новом седьмом выпуске (пресс-служба)

Заинтриговала телезрителей и Анна Ризатдинова, сообщив, что будет очень переживать за своего постоянного партнера Александра Прохорова, и поделилась впечатлениями от своего нового танцора.

"Мы с ним уже как единое целое, я вчера была на его репетиции, смотрела как у него дела. А мне попался классный и очень требовательный танцор. Кстати, у нас с ним будет очень сексуальный и страстный номер", - сказала Ризатдинова.

А встречать пары на балконе в это воскресенье будет певица Оля Полякова, которая, как известно, поддерживает на паркете Михаила Кукуюка. Певица интригует зрителей, сообщив, что по случаю смены партнеров на паркете, и сама предстанет в неожиданном образе. В качестве приглашенной звезды в воскресенье вернется на шоу Серега. Рэпер исполнит свои самые популярные хиты: "Черный бумер", "Возле дома твоего", а также новую песню.

Фото: Танцы со звездами 2019 порадуют зрителей в новом седьмом выпуске (пресс-служба)

Напомним, что по правилам проекта, которые действуют во всем мире, в седьмом эфире артисты выйдут на паркет с другими танцорами. В это воскресенье шоу не покинет ни одна из пар. Несмотря на это, зрительское голосование состоится, и будет открыто в течение всей недели и добавится к оценкам за следующее воскресенье.

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Напоминаем, что телезрители могут поддержать своих фаворитов, отправив смс, а также с помощью мобильного приложения "1plus1 video", в котором один голос равен 8 смс сообщением.