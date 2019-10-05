Танці з зірками 2019: глядачів чекає приголомшливий сюрприз

Сьомий прямий ефір Танців з зірками відбудеться вже в цю неділю, о 21:00 на телеканалі "1+1". Під час ефіру здійсниться обмін партнерами. Визначили нові пари за принципом "гри в пляшечку", в яку зірки зіграли на початку тижня на одній з вечірок. Хто з ким вийде на паркет поки тримається в секреті, але напередодні ефіру продюсери шоу розкрили кілька карт.

Так, українська Моніка Беллуччі (як називають Людмилу Барбір телеглядачі) станцює пристрасне і сексуальне ча-ча-ча з партнером Ксенії Мішиноъ - Женею Котом. Нова пара під хіт MONATIK "Каждый раз" влаштує на паркеті справжній феєрверк почуттів, зобразивши закоханих, які готують на кухні сніданок. А ось дві головні конкурентки: актриса студії "Квартал 95" Олена Кравець і принцеса гумору Вікторія Булітко обміняються партнерами. Олена втілить на паркеті легендарний образ Керрі Бредшоу з серіалу "Секс у великому місті", і станцює пристрасний вальс з Дмитром Дікусаром під хіт James Brown "It's a man's world".

"Я в Олені розкрию легке відчуття сорому за красиві і ніжні танці з чужим партнером", - коментує їх номер Дмитро.

А Вікторія Булітко постане в образі розкутоъ Саманти з того ж серіалу, і в парі з Максом Леоновим виконає ф'южн.

Найсексуальніший учасник проекту Даніель Салем в цю неділю станцює емоційний пасодобль з легендарною танцівницею проекту - Оленою Шоптенко, яка протягом семи ефірів була в парі з білоруським актором Олексієм Яровенко. Завжди ліричний Даніель здивує телеглядачів образом короля Артура. А ось з ким стане в пару партнерка Даніеля - Юлія Сахневич поки невідомо.

"Я хочу зробити його більш технічним. Також буду намагатися більше розкрити в емоційному плані, щоб він нарешті показав себе ведучим в парі. В цю неділю ми здивуємо всіх зворушливим і чуттєвим номером", - прокоментувала свій номер танцівниця.

Фото: Танці з зірками 2019 порадують глядачів у новому сьомому випуску (прес-служба)

Заінтригувала телеглядачів і Ганна Різатдінова, повідомивши, що буде дуже переживати за свого постійного партнера Олександра Прохорова, та поділилася враженнями від свого нового танцюриста.

"Ми з ним вже як єдине ціле, я вчора була на його репетиції, дивилася як у нього справи. А мені попався класний і дуже вимогливий танцюрист. До речі, у нас з ним буде дуже сексуальний і пристрасний номер", - сказала Різатдінова.

А зустрічати пари на балконі в цю неділю буде співачка Оля Полякова, яка, як відомо, підтримує на паркеті Михайла Кукуюка. Співачка інтригує глядачів, повідомивши, що з нагоди зміни партнерів на паркеті, і сама постане в несподіваному образі. В якості запрошеної зірки в неділю повернеться на шоу Серьога. Репер виконає свої найпопулярніші хіти: "Чорний бумер", "Возле дома твоего", а також нову пісню.

Фото: Танці з зірками 2019 порадують глядачів у новому сьомому випуску (прес-служба)

Нагадаємо, що за правилами проекту, які діють у всьому світі, в сьомому ефірі артисти вийдуть на паркет з іншими танцюристами. У неділю шоу не залишить ні одна з пар. Незважаючи на це, глядацьке голосування відбудеться, і буде відкрито протягом усього тижня і додасться до оцінок за наступну неділю.

Мішина Ксенія розкрила секрет своєї вражаючої форми

Нагадуємо, що телеглядачі можуть підтримати своїх фаворитів, відправивши смс, а також за допомогою мобільного додатку "1plus1 video", в якому один голос дорівнює 8 смс повідомленням.