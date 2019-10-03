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Танцы со звездами 2019: участники шоу готовят шок-сюрприз

STYLERТелешоу    03.10.2019 - 08:35
Танцы со звездами 2019: участники шоу готовят шок-сюрприз
Танцы со звездами 2019 (Коллаж РБК-Украина)

В седьмом выпуске Танцев со звездами будет грандиозный бал

Новый выпуск шоу Танцы со звездами станет настоящим шок-сюрпризом для телезрителей. Участники проекта поменяются парами и между ними начнется суровое противостояние. В воскресенье, 13 октября, состоится грандиозный бал, во время которого пары исполнят самые популярные танцы из классической бальной хореографии.

Однако самой большой интригой вечера станет обмен партнерами. В седьмом эфире проекта Танцы со звездами артисты выйдут на паркет не со своими постоянными партнерами, а с другими танцорами.

Танцы со звездами 2019: участники шоу готовят шок-сюрприз

Фото: Пресс-служба

Для того, чтобы определить своего партнера для седьмого эфира, звезды сыграли на одной из вечеринок в игру, по типу "бутылочка". Для многих этот эфир станет непростым, так как они уже успели подружиться со своими партнерами и найти общий язык, а некоторые даже прониклись чувствами друг к другу. Кроме того, им придется со своими партнерами конкурировать на паркете.

Танцы со звездами 2019: участники шоу готовят шок-сюрприз

Фото: Пресс-служба

Артисты в седьмом выпуске отойдут от привычных амплуа. Даниэль Салем, который запомнился зрителям, как трогательный и лиричный, превратится в легендарного короля Артура. Елена Кравец предстанет в образе Кэрри Брэдшоу из сериала "Секс в большом городе". Владимир Остапчук превратится в мушкетера, который будет бороться за возращение в шоу одной из участниц. А Ксения Мишина будет добиваться благосклонности короля.

Танцы со звездами 2019: участники шоу готовят шок-сюрприз

Фото: Пресс-служба

По правилам проекта, во время седьмого эфира ни одна пара не покинет проект. Зрительское голосование все равно состоится и его итоги будут добавлены к результатам на следующем эфире.

Напомним, седьмой эфир проекта Танцы со звездами телезрители смогут увидеть на телеканале "1+1", в воскресенье, 13 октября, в 21:00.

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