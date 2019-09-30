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Танцы со звездами 2019: звезда проекта сделала неожиданное заявление (видео)

STYLERТелешоу    30.09.2019 - 21:54
Танцы со звездами 2019: звезда проекта сделала неожиданное заявление (видео)
Танцы со звездами 2019 (Коллаж РБК-Украина)

Танцы со звездами 2019 - Ксения Мишина ошарашила фанатов своим заявлением

Звезда проекта Танцы со звездами Ксения Мишина сделала откровенной заявление о своей личной жизни. Она призналась, что в ее жизни была ситуация, когда она разбила чужую семью. Детали своего поступка она рассказала в программе в интервью для Маши Ефросининой в программе "Экзамен".

Ксения Мишина откровенно рассказала, что ее возлюбленный ушел из семьи, но из этих отношений ничего не вышло и с тех пор для нее женатые мужчины – табу.

Танцы со звездами 2019: звезда проекта сделала неожиданное заявление (видео)

Ксения Мишина (Фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Я крайне уважительно отношусь к семейной жизни, потому что у меня был момент того, когда мужчина из-за меня ушел из семьи. И ничего хорошего, это ни к чему не привело. Я не перестаю себя винить за это. Нет чистоты там. Я на этот шаг никогда не пойду", - рассказала актриса.

Ксению Мишину фанаты заподозрили в романе с партнером по проекту Танцы со звездами Евгением Котом. Он женат. Но Ксения опровергла эти слухи и объяснила, что у нее сложились исключительно дружеские и партнерские отношения с Женей Котом. Все, что видит зритель на экране во время танцев – это игра.

Танцы со звездами 2019: звезда проекта сделала неожиданное заявление (видео)

Ксения Мишина и Евгений Кот (Фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Если я не буду использовать свои сильные стороны, то есть свое актерское мастерство, то мои танцы будут никакими. Потому что танцевать я не умею, и техники никакой у меня нет", - подчеркнула актриса.

Она добавила, что если вдруг чувства вспыхнут у ее партнера, то они останутся безответными.

Ксения Мишина сделала откровенное признание о личной жизни (Видео: YouTube/Маша Ефросинина)

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