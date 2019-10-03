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Танці з зірками 2019: учасники шоу готують шок-сюрприз

STYLERТелешоу    03.10.2019 - 08:35
Танці з зірками 2019: учасники шоу готують шок-сюрприз
Танці з зірками 2019 (Колаж РБК-Україна)

У сьомому випуску Танців з зірками буде грандіозний бал

Новий випуск шоу Танці з зірками стане справжнім шок-сюрпризом для телеглядачів. Учасники проекту поміняються парами і між ними почнеться жорстке протистояння. У неділю, 13 жовтня, відбудеться грандіозний бал, під час якого пари виконають найпопулярніші танці з класичної бальної хореографії.

Однак найбільшою інтригою вечора стане обмін партнерами. У сьомому ефірі проекту Танці з зірками артисти вийдуть на паркет не зі своїми постійними партнерами, а з іншими танцюристами.

Танці з зірками 2019: учасники шоу готують шок-сюрприз

Фото: Прес-служба

Для того, щоб визначити свого партнера для сьомого ефіру, зірки зіграли на одній з вечірок в гру, на зразок "пляшечки". Для багатьох цей ефір стане непростим, так як вони вже встигли потоваришувати зі своїми партнерами і знайти спільну мову, а деякі навіть перейнялися почуттями один до одного. Крім того, їм доведеться зі своїми партнерами конкурувати на паркеті.

Танці з зірками 2019: учасники шоу готують шок-сюрприз

Фото: Прес-служба

Артисти у сьомому випуску відійдуть від звичних амплуа. Даніель Салем, який запам'ятався глядачам, як зворушливий і ліричний, перетвориться на легендарного короля Артура. Олена Кравець постане в образі Керрі Бредшоу з серіалу "Секс у великому місті". Володимир Остапчук перетвориться у мушкетера, який буде боротися за повернення в шоу однієї з учасниць. А Мішина Ксенія буде домагатися прихильності короля.

Танці з зірками 2019: учасники шоу готують шок-сюрприз

Фото: Прес-служба

За правилами проекту, під час сьомого ефіру жодна пара не покине проект. Глядацьке голосування все одно відбудеться і його підсумки будуть додані до результатів на наступному ефірі.

Нагадаємо, сьомий ефір проекту "Танці з зірками" телеглядачі зможуть побачити на телеканалі "1+1", в неділю, 13 жовтня, о 21:00.

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