Не возвращайтесь: опальные артисты оскандалились на премии "Золотой граммофон"

Украинские певцы на премии "Русское радио" (коллаж РБК-Украина)

Украинские артисты уехали в РФ на получение премии "Золотой граммофон"

Множество украинских артистов стали призерами и номинантами на музыкальную премию "Золотой граммофон" в РФ от "Русского радио". Среди них многие те, кто уже неоднократно получал российские награды и даже живет в России. Фотографии призеров премии опубликованы на официальной странице "Русского радио" в Instagram.

Премия "Золотой граммофон" состоялась в Кремлевском дворце 23 ноября. Практически каждый из призеров музыкальной премии пел одну из своих песен. Так, на главной сцене российского государства оказались опальные украинские артисты - Макс Барских, Ани Лорак, Ирина Дубцова, Вера Брежнева.

Некоторые из украинских артистов получили сразу по несколько премий. Победителями одновременно в двух номинациях стали Ани Лорак и Вера Брежнева.

Украинские певцы на премии "Золотой граммофон" (фото: instagram.com/russkoe_radio)

Кроме того, в сообществе также опубликовали два видео, на которых видны отрывки из выступлений украинских артистов Макса Барских и Ани Лорак.

Ранее мы писали, что украинская певица нарвалась на критику из-за достижений в России.