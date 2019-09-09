Танцы со звездами 2019: кто покинул шоу после 3 эфира, видео всех выступлений

Танцы со звездами 2019 3 выпуск завершился 9 сентября. Пара Ксения Мишина-Женя Кот снова покорила судей. Конкурсанты исполнили танго под песню Анастасии Приходько "Саме той" и получили от Влада Ямы, Катерины Кухар и Франсиско Гомеса 27 баллов. Читайте подробности в материале Styler.

Отметим, что все участники конкурса в третьем выпуске телешоу исполняли свои номера под музыку украинских исполнителей.

По результатам общего голосования три пары оказались в зоне риска: DZIDZIO и Яна Цибульская, Алексей Яровенко и Елена Шоптенко а также Серега и Аделина Дели. Последние в итоге были вынуждены покинуть проект.

Их мистический номер танец пасодобль под песню "Ой, не ходи, Грицю" получил от судей 20 баллов.

Танцы со звездами 2019 3 выпуск (Фото: скриншот)

Ведущие шоу Юрий Горбунов и Тина Кароль пожелали паре удачи.

"Друзья мои! В Украине есть еще немало шоу, которым нужно поднять рейтинг. Мне пора", - с иронией отреагировал Серега на результаты в своем "последнем слове".

Дели добавила, что Серега за этот проект очень раскрылся: "Я ему очень благодарна за то, что он очень много работал над собой".

Добавим, что звездной ведущей "Танцев" в 3 выпуске стала украинская певица, победительница проекта 2017 года Наталья Могилевская. Она исполнила свой хит "В Киеве осень" - как раз в духе времени.

Результаты 3 выпуска Танцев со звездами 2019

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - 28 баллов;

Ксения Мишина и Женя Кот - 27 баллов;

Даниэль Салем и Юлия Сахневич - 26 баллов;

Людмила Барбир и Дмитрий Жук - 26 баллов;

Александр Остапчук и Илона Гвоздева - 24 балла;

MARUV и JAY - 24 балла;

Алексей Яровенко и Елена Шоптенко - 23 балла;

Серега и Аделина Дели - 20 баллов;

Надежда Матвеева и Валерий Шохин - 20 баллов;

Елена Кравец и Макс Леонов - 19 баллов;

DZIDZIO и Яна Цибульская - 18 баллов;

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - 18 баллов;

Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина - 15 баллов.

Все выступления 3 выпуска Танцев со звездами 2019

Александр Остапчук и Илона Гвоздева исполнили фокстрот под песню Сергея Бабкина "Прости".

Александр Остапчук и Илона Гвоздева исполнили фокстрот

Все судьи дали конкурсантам по 8 баллов. Итого номер получил 24 балла.

Танцы со звездами 2019 3 выпуск - Александр Остапчук и Илона Гвоздева исполнили фокстрот (Видео: Танці з зірками)

Ксения Мишина и Женя Кот исполнили танго под песню Анастасии Приходько "Саме той".

Ксения Мишина и Женя Кот исполнили танго

Все судьи высоко оценили номер пары и дали по 9 баллов. Итого - 27 баллов.

Танцы со звездами 2019 3 выпуск - Ксения Мишина и Женя Кот исполнили танго (Видео: Танці з зірками)

Елена Кравец и Макс Леонов исполнили сальсу под песню группы "Время и стекло" "Дим".

Елена Кравец и Макс Леонов исполнили сальсу

Судейские оценки распределились следующим образом: Франциско Гомес и Влад Яма дали по 6 баллов, а Екатерина Кухар 7 баллов. Всего - 19 баллов.

Танцы со звездами 2019 3 выпуск - Елена Кравец и Макс Леонов исполнили сальсу (Видео: Танці з зірками)

Серега, он же Полиграф Шарикoff, и Аделина Дели исполнили танец пасодобль под песню "Ой, не ходи, Грицю".

Серега и Аделина Дели исполнили пасодобль

Гомес оценил танец конкурсантов на 6 баллов, а Кухар и Яма дали по 7 баллов. Итого - 20 баллов.

Танцы со звездами 2019 3 выпуск - Серега и Аделина Дели исполнили пасодобль (Видео: Танці з зірками)

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров исполнили трогательный венский вальс под лирическую композицию Кристины Соловий "Тримай".

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров исполнили венский вальс

Гомес и Яма дали паре высокие оценик - по 9 баллов, а Кухар еще выше оценила номер - на все 10 баллов. Итого конкурсанты получили 28 баллов.

Танцы со звездами 2019 3 выпуск - Анна Ризатдинова и Александр Прохоров исполнили венский вальс (Видео: Танці з зірками)

MARUV и JAY в третьем выпуске шоу Танцы со звездами 6 сезон исполнили контемпорари под песню Джамалы "Чому квіти мають очі".

MARUV и JAY исполнили контемпорари

Гомес оценил номер на 6 баллов, Кухар на 8 баллов, а Яма просто шокировал участников на "звездном" балконе, подняв указатель с маскимальным количеством баллов -10! Итого пара получила 24 балла.

Танцы со звездами 2019 3 выпуск - MARUV и JAY исполнили контемпорари (Видео: Танці з зірками)

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар исполнили хип-хоп под песню Alyona Alyona & Alina Pash "Падло".

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар исполнили хип-хоп

Судьи дали паре по 6 баллов. Итого - 18 баллов.

Танцы со звездами 2019 3 выпуск - Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар исполнили хип-хоп (Видео: Танці з зірками)

DZIDZIO и Яна Цибульская исполнили фольк-модерн под песню Владимира Ивасюка "Під облачком". Кстати, этот номер Михаил Хома посвятил освобожденным из российского плена украинцам, которые вернулись на родину 7 сентября.

DZIDZIO и Яна Цибульская исполнили фольк-модерн

Номер судьи оценили довольно скромно, каждый дал по 6 баллов, после чего DZIDZIO не сдержал эмоций и с досадой махнул рукой, покинув "звездный" балкон. Итого пара получила 18 баллов.

Танцы со звездами 2019 3 выпуск - DZIDZIO и Яна Цибульская исполнили фольк-модерн (Видео: Танці з зірками)

Людмила Барбир и Дмитрий Жук в эфире шоу Танцы со звездами 6 сезон исполнили пасодобль под магахит KAZKA "Плакала".

Людмила Барбир и Дмитрий Жук исполнили пасодобль

Номер вышел настольно экспрессивным, страстным и эмоциональным, что девушка в конце действительно не сдержала слез.

Гомес и Кухар дали паре по 9 баллов, а Яма оценил исполнение на 8 баллов. Итого конкурсанты получили 26 баллов.

Танцы со звездами 2019 3 выпуск - Людмила Барбир и Дмитрий Жук исполнили пасодобль (Видео: Танці з зірками)

Даниэль Салем и Юлия Сахневич в эфире шоу Танцы со звездами 6 сезон исполнили чувственный фристайл под песню Гайтаны "Шаленій".

Даниэль Салем и Юлия Сахневич исполнили фристайл

Гомес и Кухар порадовали исполнителей высокими оценками по 9 баллов, а Яма дал 8 баллов. Итого пара получила от судей всего 26 баллов.

Танцы со звездами 2019 3 выпуск - Даниэль Салем и Юлия Сахневич исполнили фристайл (Видео: Танці з зірками)

Алексей Яровенко и Елена Шоптенко исполнили чувственную румбу под дуэт Тины Кароль и группы "Бумбокс" "Безодня".

Алексей Яровенко и Алена Шоптенко исполнили румбу

Гомес дал паре за исполнение 8 баллов, Кухар оценила номер на 9 баллов, а Яма - на 6 баллов. Всего вышло 23 балла.

Танцы со звездами 2019 3 выпуск - Алексей Яровенко и Алена Шоптенко исполнили румбу (Видео: Танці з зірками)

Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина танцевали лирический хип-хоп под суперхит лета Jerry Heil "Охрана отмена".

Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина танцевали лирический хип-хоп

Пара получила от судей низкие оценки: если Гомес дал 6 баллов, то Кухар всего только 4 балла, а Яма - 5 баллов. Итого пара получила всего 15 баллов.

Танцы со звездами 2019 3 выпуск - Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина исполнили лирический хип-хоп (Видео: Танці з зірками)

Надежда Матвеева и Валерий Шохин в эфире шоу Танцы со звездами 6 сезон исполнили танец венский вальс под песню "Пісня про рушник".

Надежда Матвеева и Валерий Шохин исполнили венский вальс

Гомес и Кухар оценили номера по 7 баллов, а Яма - на 6 баллов. Итого пара получила за исполнение вальса 20 баллов.

Танцы со звездами 2019 3 выпуск - Надежда Матвеева и Валерий Шохин исполнили венский вальс (Видео: Танці з зірками)

Как сообщалось ранее, Елена Кравец ради номера Танцев со звездами кардинально изменила прическу.

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