Танцы со звездами 2019: кто покинул шоу в 6 выпуске (фото, видео)

Танцы со звездами 2019 29 сентября покинула пара Дзидзьо и Яна Цибульская. Именно этим участникам зрители отдали наименьше своих голосов сегодня.

А вот судьи отдали наименьшее количество баллов Михаилу Кукуюку и Елизавете Дружининой, которые перевоплотились в этом эфире в героев фильма "Маска".

Результаты 6 эфира Танцев со звездами 2019

Ксения Мишина и Женя Кот - 30

Даниэль Салем и Юлия Сахневич - 29

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - 29

Елена Кравец и Максим Леонов - 28

Людмила Барбир и Дмитрий Жук - 26

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева - 25

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - 21

Дзидзьо и Яна Цибульская - 21

Алексей Яровенко и Алена Шоптенко - 20

Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина - 14

Результаты шестого выпуска Танцев со звездами 2019 – оценки судей

Как прошел шестой выпуск Танцев со звездами 2019

Вечер кинофильмов - Номер открытия – Танцы со звездами 6 сезон

В шестом эфире зрители 1+1 увидели невероятно нежный контемпорари от шоумена Владимира Остапчука и прошлогодней победительницы Танцев Илоны Гвоздевой. Пара невероятно воспроизвела сюжет из культового драматического фильма "Титаник".

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Страстные актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот зажгли зал феерическим джазом из фильма "Чикаго".

Ксения Мишина и Женя Кот (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Тарантино бы точно понравился танец в исполнении Людмилы Барбир и Дмитрия Жука.

Людмила Барбир и Дмитрий Жук (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Сексуальный ведущий Даниэль Салем и Юлия Сахневич погрузили зрителей в лирическую и нежную румбу под саундтрек к фильму "Рождение звезды".

Даниэль Салем и Юлия Сахневич (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Актер Алексей Яровенко и хореограф Елена Шоптенко поразили номером в стиле фильма "Джокер". Елена превратилась в загадочную Харли Квин, а Алексей - на опасного Джокера.

Елена Шоптенко и Алексей Яровенко (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Невероятное перевоплощение от Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова в героев сериала "Семейка Адамсов" - это что-то невероятное!

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров (фото: facebook.com/tanci1plus1)

А как вам зажигательное танго в исполнении DZIDZIO и Яны Цибульской?

DZIDZIO и Яна Цыбульская (фото: facebook.com/tanci1plus1)

После фристайла от Елены Кравец и Макса Леонова ни у кого не было покоя внутри.

Елена Кравец и Макс Леонов (фото: facebook.com/tanci1plus1)