Танцы со звездами 2019: кто покинул шоу в 6 выпуске (фото, видео)

Шестой выпуск шоу Танцы со звездами 2019 покинула пара Дзидзьо и Яна Цибульская
Танцы со звездами 2019 29 сентября покинула пара Дзидзьо и Яна Цибульская. Именно этим участникам зрители отдали наименьше своих голосов сегодня.
А вот судьи отдали наименьшее количество баллов Михаилу Кукуюку и Елизавете Дружининой, которые перевоплотились в этом эфире в героев фильма "Маска".
Результаты шестого выпуска Танцев со звездами 2019 – оценки судей
Вечер кинофильмов - Номер открытия – Танцы со звездами 6 сезон
В шестом эфире зрители 1+1 увидели невероятно нежный контемпорари от шоумена Владимира Остапчука и прошлогодней победительницы Танцев Илоны Гвоздевой. Пара невероятно воспроизвела сюжет из культового драматического фильма "Титаник".
Владимир Остапчук и Илона Гвоздева (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Страстные актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот зажгли зал феерическим джазом из фильма "Чикаго".
Ксения Мишина и Женя Кот (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Тарантино бы точно понравился танец в исполнении Людмилы Барбир и Дмитрия Жука.
Людмила Барбир и Дмитрий Жук (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Сексуальный ведущий Даниэль Салем и Юлия Сахневич погрузили зрителей в лирическую и нежную румбу под саундтрек к фильму "Рождение звезды".
Даниэль Салем и Юлия Сахневич (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Актер Алексей Яровенко и хореограф Елена Шоптенко поразили номером в стиле фильма "Джокер". Елена превратилась в загадочную Харли Квин, а Алексей - на опасного Джокера.
Елена Шоптенко и Алексей Яровенко (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Невероятное перевоплощение от Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова в героев сериала "Семейка Адамсов" - это что-то невероятное!
Анна Ризатдинова и Александр Прохоров (фото: facebook.com/tanci1plus1)
А как вам зажигательное танго в исполнении DZIDZIO и Яны Цибульской?
DZIDZIO и Яна Цыбульская (фото: facebook.com/tanci1plus1)
После фристайла от Елены Кравец и Макса Леонова ни у кого не было покоя внутри.
Елена Кравец и Макс Леонов (фото: facebook.com/tanci1plus1)