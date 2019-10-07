Танцы со звездами 2019: неожиданные результаты шоу 6 октября (фото, видео)

Танцы со звездами 2019 6 октября не покинула ни одна пара. Но зрители популярного шоу на 1+1 отдали меньше всего своих голосов сегодня во время прямого эфира 7 выпуска проекта Елене Кравец и Максу Леонову.

В то же время судьи наименьшее количество баллов отдали Михаилу Кукуюку.

Результаты 7 выпуска Танцев со звездами 2019 – оценки судей

Как прошел 7 выпуск Танцев со звездами 2019

Во время прямого эфира 7 выпуска Танцев со звездами 2019 состоялся обмен партнерами. Определили новые пары по принципу "игры в бутылочку", в которую звезды сыграли в начале недели на одной из вечеринок.

Одна из лидеров студии "Квартал 95" Елена Кравец поражала исполнением венского вальса в паре с Дмитрием Дикусаром.

Не менее увлекательным был фьюжн пары Виктория Булитко и Макс Леонов.

Виктория Булитко и Макс Леонов на Танцах со звездами 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Впервые в истории Танцев со звездами зрители увидели женское танго в исполнении Ксении Мишиной и Елизаветы Дружининой! Таких эмоций и такой пары мало кто ожидал!

Ксения Мишина и Елизавета Дружинина в Танцах со звездами 2019

Также порадовали поклонников горячим ча-ча-ча Людмила Барбир и Женя Кот. На паркете была действительно безумная страсть.

Людмила Барбир и Женя Кот на Танцах со звездами 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Алексей Яровенко и Юлия Сахневич удивляли всех нежным вальсом, Алена Шоптенко и Даниэль Салем - эмоциональным пасодоблем, а Михаил Кукуюк и Илона Гвоздева - самбой.

Михаил Кукуюк и Илона Гвоздева на Танцах со звездами 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Также 7 выпуск запомнился горячим танго в исполнении Анны Ризатдиновой и Дмитрия Жука.

Анна Ризатдинова и Дима Жук на Танцах со звездами 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Еще одна неожиданность вечера - мужской пасодобль от Владимира Остапчука и Александра Прохорова. Они с помощью танца боролись за благосклонность Екатерины Кухар.

Владимир Остапчук и Александр Прохоров на Танцах со звездами 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Добавим, что по итогам 7 эфира Танцев со звездами никто не покинул проект. Но уже в следующем выпуске шоу покинет сразу две пары.