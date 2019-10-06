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Предательство и ревность: Ризатдинова высказалась про новшество на Танцах со звездами

STYLERТелешоу    06.10.2019 - 20:06
Предательство и ревность: Ризатдинова высказалась про новшество на Танцах со звездами
Фото: Анна Ризатдинова (oligarh.media)

Анна Ризатдинова на шоу Танцы со звездами - в тройке лидеров со своим партнером по предыдущим эфирам Александром Прохоровым

Анна Ризатдинова перед седьмым эфиром проекта Танцы со звездами 2019 слегка "приоткрыла завесу" и рассказала про самый необычный выпуск шоу, на котором подготовили нововведение - участники обменяются партнерами. Украинская гимнастка в своем Instagram 6 октября за пару часов до начала трансляции передачи на канале "1+1" призвала поклонников держать за нее кулачки и призналась, что очень нуждается в поддержке.

Спортсменка отметила, что нынешний выпуск Танцев быдет очень богат на сюрпризы и эмоции.

"Дорогие мои, сегодня необычный эфир - все пары поменяются партнерами. У всех была всего неделя "станцеваться" со своей "новой" второй половинкой", - рассказала Ризатдинова.

Предательство и ревность: Ризатдинова высказалась про новшество на Танцах со звездами

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров на Танцах со звездами 2019 на 6 эфире перевоплотились в героев популярного сериала "Семейка Адамсов" (фото: instagram.com/sasha_prohor)

Участница танцевального конкурса добавила, что зрителей шоу ждет очень необычный вечер, где "не обойдется без страсти, ревности, предательства и конечно же любви".

"Очень прошу вас поддержать меня, так как сегодняшнее голосование будет приплюсовываться к сумме баллов на следующем эфире", - обратилась к фанам Анна.

Также Ризатдинова добавила, что ей "очччень хочется пройти дальше!"

Предательство и ревность: Ризатдинова высказалась про новшество на Танцах со звездами

Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Напомним, что по результатам прошедшего шестого эфира проект покинула еще одна пара - Дзидзьо и Яна Цибульская. При этом члены жюри определили выступление Ризатдиновой и Прохорова на третье место. Так что пара остается в тройке лидеров.

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