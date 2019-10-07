Танці з зірками 2019: неочікувані результати шоу 6 жовтня (фото, відео)

Танці з зірками 2019 6 жовтня не покинула жодна пара. Але глядачі популярного шоу на 1+1 віддали найменше своїх голосів сьогодні під час прямого ефіру 7 випуску проекту Олені Кравець та Максу Леонову.

У той же час судді найменшу кількість балів віддали Михайлу Кукуюку.

Результати 7 випуску Танців з зірками 2019 – оцінки суддів

Як пройшов 7 випуск Танців з зірками 2019

Під час прямого ефіру 7 випуску Танців з зірками 2019 відбувся обмін партнерами. Визначили нові пари за принципом "гри в пляшечку", в яку зірки зіграли на початку тижня на одній з вечірок.

Одна з лідерок студії "Квартал 95" Олена Кравець вражала виконанням віденського вальсу у парі з Дмитром Дікусаром.

Не менш захопливим був ф'южн пари Вікторія Булітко та Макс Леонов.

Вікторія Булітко і Макс Леонов на Танцях з зірками 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Вперше в історії Танців з зірками глядачі побачили жіноче танго у виконанні Ксенії Мішиної та Єлизавети Дружиніної! Таких емоцій і такої пари мало хто очікував!

Ксенія Мішина та Єлизавета Дружиніна на Танцях з зірками 2019

Також порадували шанувальників гарячим ча-ча-ча Людмила Барбір та Женя Кот. На паркеті була дійсно шалена пристрасть.

Людмила Барбір та Женя Кот на Танцях з зірками 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Олексій Яровенко та Юлія Сахневич дивували усіх ніжним вальсом, Альона Шоптенко та Даніель Салем - емоційним пасодоблем, а Михайло Кукуюк та Ілона Гвоздьова - самбою.

Михайло Кукуюк та Ілона Гвоздьова на Танцях з зірками 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Також 7 випуск запам'ятався гарячим танго у виконанні Анни Різатдінової та Дмитра Жука.

Анна Різатдінова і Діма Жук на Танцях з зірками 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Ще одна несподіванка вечора - чоловічий пасодобль від Володимира Остапчука та Олександра Прохорова. Вони за допомогою танцю боролися за прихильність Катерини Кухар.

Володимир Остапчук та Олександр Прохоров на Танцях з зірками 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Додамо, що за підсумками 7 ефіру Танців із зірками ніхто не покинув проект. Але вже в наступному випуску шоу покине відразу дві пари.