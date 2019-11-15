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Теперь мы родственники: Екатерина Кухар и Юрий Ткач провели обряд (фото)

STYLERПерсоны    15.11.2019 - 19:36
Теперь мы родственники: Екатерина Кухар и Юрий Ткач провели обряд (фото)
Юрий Ткач и Екатерина Кухар (коллаж: РБК-Украина)

Юрий Ткач похвастался родством с Екатериной Кухар

Екатерина Кухар и Юрий Ткач поучаствовали в таинстве крещения. Судья Танцев со звездами и тренер Лиги смеха стали крестными родителями дочери звездного психолога Натальи Холоденко. Девочку зовут Вивьен, ей восемь месяцев.

Об этом рассказал сам юморист, опубликовав в Instagram фото с супругой Викторией и дочерью Лизой.

"Ну что, кумушки? Поздравляю, теперь мы родственники", - написал Ткач, отметив Кухар и Холоденко в посте.

Теперь мы родственники: Екатерина Кухар и Юрий Ткач провели обряд (фото)

Екатерина Кухар и Юрий Ткач стали кумовьями (скрин: instagram.com/yuriy_tkach)

Стоит отметить, что у девочки четверо крестных родителей. Помимо Кухар и Ткача в обряде поучаствовали также друзья Натальи Холоденко. Этим психолог поделилась в Instagram-сториз.

Теперь мы родственники: Екатерина Кухар и Юрий Ткач провели обряд (фото)

Екатерина Кухар и Юрий Ткач стали кумовьями (скрин: instagram.com/kholodenkon)

Стоит отметить, что таинство происходило в довольно узком кругу. Гости должны были соблюдать строгий дрес-код из белого цвета или айвори.

С программой "Зірковий шлях" Юрий Ткач поделился, какой подарок преподнес крестнице: крестик и серьги с бриллиантами. Кухар передала Вивьен крыжму из белой норки с оберегами, которую презентовали обе пары крестных родителей.

Теперь мы родственники: Екатерина Кухар и Юрий Ткач провели обряд (фото)

Екатерина Кухар на крестинах (скрин видео: YouTube/Зірковий шлях)

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