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Известный танцор назвал слабое место Елены Кравец: все детали

STYLERЖизнь    16.11.2019 - 20:24
Известный танцор назвал слабое место Елены Кравец: все детали
Танцы со звездами 2019: Макс Леонов и Елена Кравец (фото: instagram.com/maksleonov_official)

Танцы со звездами 2019 на прошлой неделе покинула пара Елены Кравец и Макса Леонова

Двенадцатый выпуск Танцев со звездами 2019 покинула Елена Кравец, которая танцевала на проекте вместе с Максом Леоновым. Завтра, 17 ноября, за победу будут сражаться четыре пары танцоров. Тем временем Макс Леонов в интервью "Фактам" рассказал, что происходило за кулисами танцевального шоу, и чего больше всего не хватило Елене Кравец.

Танцор рассказал, что на протяжении всего дня перед прямым эфиром проекта у него было ощущение, что что-то может пойти не так. На это даже указывали события, которые случались весь день.

Известный танцор назвал слабое место Елены Кравец: все детали

Елена Кравец и Макс Леонов (фото: instagram.com/lennykravets)

"Это подводило меня все ближе к мысли, что сегодняшний эфир для нашей пары может стать завершающим", – отметил Леонов.

Он заявил, что их танцевальной паре не хватило зрительским СМС. Кроме того, оценки судей также сыграли свою роль в тот вечер. При этом самым слабым местом Кравец на паркете Леонов назвал четверг.

Известный танцор назвал слабое место Елены Кравец: все детали

Елена Кравец и Макс Леонов (фото: facebook.com/tanci1plus1)

По его словам, именно по четвергам у них ничего не получалось, Елена сильно уставала и забывала свои движения. Но в пятницу она приходила в чувство и у нее открывалось второе дыхание.

Леонов также рассказал, что между эфирами у них самый спокойный день был понедельник. Но и в этот день они собирались на канале и обсуждали планы на следующий прямой эфир. Со вторника тренировки начинались в 10-11 часов утра и заканчивались в 11-12 часов вечера. В день эфира тренироваться они начинали в 11 утра.

Танцор признался, что самым тяжелым танцем в техническом и эмоциональном плане был пасодобль. Когда они репетировали, то в период постановки их не раз посещала мысль сойти с дистанции, но они остались бороться до конца.

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