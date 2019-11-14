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Кравец неожиданно отреагировала на свой вылет с Танцев со звездами 2019

STYLERПерсоны    14.11.2019 - 08:59
Кравец неожиданно отреагировала на свой вылет с Танцев со звездами 2019
Елена Кравец вспомнила свое участие в шоу (фото: kvartal95.com)

Елена Кравец эмоционально прокомментировала свой вылет с Танцев со звездами

Елена Кравец неожиданно предалась воспоминаниям о своем участии в Танцах со звездами 2019. Участница Квартала 95 вылетела из шоу еще 12 недель назад, но свой уход из программы решила прокомментировать только сейчас. Артистка сделала это на своей странице в Instagram, где она разместила коллаж из фотографий с танцорами, которые помогали ей готовиться к шоу.

"Пара номер тринадцать. Тринадцать историй... и жизней тринадцать мы станцевали. Мы все сказали – себе и паркету, на шаг не дойдя до эфира 13... Это было красиво, ярко и сильно, больно, весело, честно, порой наизнанку. И спасибо Ему, что в моей книге жизни появились такие цветные картинки. Разлетелись все блестки, погасли софиты, в титрах оставив лишь главных героев. Их тоже 13... тех, кому благодарна, что теперь эта цифра будет счастливой", - написала под снимками Кравец.

Кравец неожиданно отреагировала на свой вылет с Танцев со звездами 2019Елена Кравец вспомнила свое участие в шоу (instagram.com/lennykravets)

Напомним, что двенадцатый выпуск Танцев со звездами 2019 покинула очень яркая пара - юмористка Елена Кравец и ее партнер Макс Леонов. Несмотря на то, что по результатам голосования судей, наименьшее количество баллов набрали Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, после "танца за жизнь" пара Кравец - Леонов попрощалась с участием в проекте.

Елена Кравец в Танцах со звездами 2019 ((instagram.com/lennykravets)

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