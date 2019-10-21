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Танці з зірками 2019: Кравець відкрила таємницю про 16-річну доньку

STYLERПерсони    21.10.2019 - 15:29
Танці з зірками 2019: Кравець відкрила таємницю про 16-річну доньку
Олена Кравець розповіла правду про дочки (facebook.com/ zhenskiykvartal)

На Танцях з зірками 2019 Олена Кравець зробила несподіване зізнання

Дочка Олени Кравець 16-річна Марія не живе разом з батьками. Про це зізналася Олена Кравець на шоу Танці з зірками, учасницею якого вона зараз є. Про це зірка "95 Кварталу" швидко згадала, коли виходила на паркет.

Наголошується, що рішення жити окремо було прийнято, адже сім'я зараз обтяжена квартирним питанням.

Танці з зірками 2019: Кравець відкрила таємницю про 16-річну донькуОлена Кравець (facebook.com.zhenskiykvartal)

"Це було вимушене рішення. Наша велика сім'я була трохи обтяжена житловим питанням, і у мене закралася думка, щоб Маша жила окремо", - повідомила акторка, не повідомляючи подробиць.

Як виявилося, Маша поїхала жити з подругою та її батьками.

"Батьки однієї з подруг Маші зателефонували мені і сказали: "Лєна, ми знаємо, що є така проблема, що ви хочете вирішити це питання, а у нас є рішення. Давайте ваша донька житиме з нашою", - розповіла Кравець.

За словами Олени, перший час вона дуже переживала за дочку, але потім все вляглося і їй стало спокійно.

Танці з зірками 2019: Кравець відкрила таємницю про 16-річну донькуОлена Кравець з дочкою Машею (1+1.ua)

"Перший час я хвилювалася, але знала, де вона знала, що вона у безпеці, адже я упевнена в батьках подруги Маші. Вона дуже швидко подорослішала і стала справжньою господинею", - додала Кравець.

Зараз Маша продовжує жити окремо від сім'ї.

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