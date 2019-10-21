Танці з зірками 2019: Кравець відкрила таємницю про 16-річну доньку

Олена Кравець розповіла правду про дочки (facebook.com/ zhenskiykvartal)

На Танцях з зірками 2019 Олена Кравець зробила несподіване зізнання

Дочка Олени Кравець 16-річна Марія не живе разом з батьками. Про це зізналася Олена Кравець на шоу Танці з зірками, учасницею якого вона зараз є. Про це зірка "95 Кварталу" швидко згадала, коли виходила на паркет.

Наголошується, що рішення жити окремо було прийнято, адже сім'я зараз обтяжена квартирним питанням.

Олена Кравець (facebook.com.zhenskiykvartal)

"Це було вимушене рішення. Наша велика сім'я була трохи обтяжена житловим питанням, і у мене закралася думка, щоб Маша жила окремо", - повідомила акторка, не повідомляючи подробиць.

Як виявилося, Маша поїхала жити з подругою та її батьками.

"Батьки однієї з подруг Маші зателефонували мені і сказали: "Лєна, ми знаємо, що є така проблема, що ви хочете вирішити це питання, а у нас є рішення. Давайте ваша донька житиме з нашою", - розповіла Кравець.

За словами Олени, перший час вона дуже переживала за дочку, але потім все вляглося і їй стало спокійно.

Олена Кравець з дочкою Машею (1+1.ua)

"Перший час я хвилювалася, але знала, де вона знала, що вона у безпеці, адже я упевнена в батьках подруги Маші. Вона дуже швидко подорослішала і стала справжньою господинею", - додала Кравець.

Зараз Маша продовжує жити окремо від сім'ї.