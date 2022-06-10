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"Танцы на костях": в России пробили очередное дно вальсирующими людьми на фоне новостей о смертной казни

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Москва, Пятница 10 июня 2022 10:59
"Танцы на костях": в России пробили очередное дно вальсирующими людьми на фоне новостей о смертной казни В России пробили очередное дно (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В России люди отличились особым цинизмом. Так, в Москве станцевали вальс на фоне новостей о том, что в "ДНР" будут преданы смертной казни иностранцы, воевавшие за Украину.

Видео с такими "танцами на костях" показали в одном из Telegram-каналов.

В чем суть скандала

"Вся суть России - танцы на костях - в одном видео. Москвичи танцуют на фоне новости о решении террористов "ДНР" казнить военнопленных", - подписали ролик.

Смотрите видео, как москвичи беззаботно кружатся в вальсе на фоне бегущей строки о смертной казни.

Почему в "ДНР" судят иностранцев

В "ДНР" хотят предать смертной казни трех иностранных граждан, которые пошли добровольно защищать Украину. Двое из них граждане Великобритании - Шон Пиннер и Эндрю Хилл, третий мужчина из Марокко, его зовут Брагим Саадуне.

"Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В ближайшее время состоится первое судебное заседание. С учетом военного времени на основании положений действующего уголовного закона по результатам судебного разбирательства наемникам может быть назначена исключительная мера наказания - смертная казнь", - сообщают сепаратистские СМИ "ДНР".

&quot;Танцы на костях&quot;: в России пробили очередное дно вальсирующими людьми на фоне новостей о смертной казни

В "ДНР" трем иностранным добровольцам грозит смертная казнь (Скриншот из видео)

Сейчас в СМИ предали огласке вопиющее дело о том, что трех иностранных граждан пытаются уничтожить в "ДНР". В России же британцев и марокканца называют "наемниками".

А в это время глава Кремля Владимир Путин заявил, что россияне через десять лет будут жить лучше. Он считает, что "успеха можно достичь" благодаря науке.

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