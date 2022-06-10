"Танці на кістках": у Росії пробили чергове дно вальсуючими людьми на тлі новин про смертну кару
У Росії люди відзначилися особливим цинізмом. Так, в Москві станцювали вальс на тлі новин про те, що в "ДНР" будуть страчені іноземці, які воювали за Україну.
Відео з такими "танцями на кістках" показали в одному з Telegram-каналів.
У чому суть скандалу
"Вся суть Росії - танці на кістках - в одному відео. Москвичі танцюють на тлі новини про рішення терористів "ДНР" стратити військовополонених", - підписали ролик.
Дивіться відео, як москвичі безтурботно кружляють у вальсі на тлі рухомого рядка про смертну кару.
Чому в "ДНР" судять іноземців
У "ДНР" хочуть зрадити страти трьох іноземних громадян, які пішли добровільно захищати Україну. Двоє з них громадяни Великобританії - Шон Піннер і Ендрю Хілл, третій чоловік з Марокко, його звуть Брагім Саадуне.
"Кримінальну справу направлено до суду для розгляду по суті. Найближчим часом відбудеться перше судове засідання. З урахуванням воєнного часу на підставі положень чинного кримінального закону за результатами судового розгляду найманцям може бути призначена виняткова міра покарання - смертна кара", - повідомляють сепаратистські ЗМІ "ДНР".
У "ДНР" трьом іноземним добровольцям загрожує смертна кара (скріншот з відео)
Зараз в ЗМІ оприлюднили кричущу справу про те, що трьох іноземних громадян намагаються знищити в "ДНР". У Росії ж британців і марокканця називають "найманцями".
А в цей час глава Кремля Володимир Путін заявив, що росіяни через десять років житимуть краще. Він вважає, що "успіху можна досягти" завдяки науці.
Також читайте проникливу історію про те, як відомий американський рестлер зустрівся з фанатом з Маріуполя, будинок якого зруйнували росіяни.