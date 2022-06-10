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"Танці на кістках": у Росії пробили чергове дно вальсуючими людьми на тлі новин про смертну кару

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Москва, П'ятниця 10 червня 2022 10:59
"Танці на кістках": у Росії пробили чергове дно вальсуючими людьми на тлі новин про смертну кару У Росії пробили чергове дно (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Росії люди відзначилися особливим цинізмом. Так, в Москві станцювали вальс на тлі новин про те, що в "ДНР" будуть страчені іноземці, які воювали за Україну.

Відео з такими "танцями на кістках" показали в одному з Telegram-каналів.

У чому суть скандалу

"Вся суть Росії - танці на кістках - в одному відео. Москвичі танцюють на тлі новини про рішення терористів "ДНР" стратити військовополонених", - підписали ролик.

Дивіться відео, як москвичі безтурботно кружляють у вальсі на тлі рухомого рядка про смертну кару.

Чому в "ДНР" судять іноземців

У "ДНР" хочуть зрадити страти трьох іноземних громадян, які пішли добровільно захищати Україну. Двоє з них громадяни Великобританії - Шон Піннер і Ендрю Хілл, третій чоловік з Марокко, його звуть Брагім Саадуне.

"Кримінальну справу направлено до суду для розгляду по суті. Найближчим часом відбудеться перше судове засідання. З урахуванням воєнного часу на підставі положень чинного кримінального закону за результатами судового розгляду найманцям може бути призначена виняткова міра покарання - смертна кара", - повідомляють сепаратистські ЗМІ "ДНР".

&quot;Танці на кістках&quot;: у Росії пробили чергове дно вальсуючими людьми на тлі новин про смертну кару

У "ДНР" трьом іноземним добровольцям загрожує смертна кара (скріншот з відео)

Зараз в ЗМІ оприлюднили кричущу справу про те, що трьох іноземних громадян намагаються знищити в "ДНР". У Росії ж британців і марокканця називають "найманцями".

А в цей час глава Кремля Володимир Путін заявив, що росіяни через десять років житимуть краще. Він вважає, що "успіху можна досягти" завдяки науці.

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