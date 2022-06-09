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Путин пообещал россиянам лучшую жизнь через 10 лет

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Москва, Четверг 09 июня 2022 18:11
Путин пообещал россиянам лучшую жизнь через 10 лет Фото: президент Российской Федерации Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что россияне через десять лет будут жить лучше. Он считает, что "успеха можно достичь" благодаря науке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на встрече с молодыми предпринимателями.

"Да. А это в конце концов должно привести к повышению качества жизни", - заявил Путин, отвечая на вопрос, будет ли Россия жить лучше через 10 лет.

По его мнению, РФ сможет "улучшить жизнь", развивая медицину, фармацевтику и квантовые технологии.

"Для этого у России есть традиции образования и сильная математическая школа", - считает глава Кремля.

Стоит отметить, что, по данным СМИ, 69-летний Владимир Путин имеет проблемы со здоровьем. В частности, он консультируется с отоларингологами и хирургами, особенно с теми, кто специализируется на онкологии щитовидной железы.

Также напомним, что сегодня во время выступления перед предпринимателями Владимир Путин сравнил себе с императором Петром I. Он заявил, что Россия продолжает "возвращать и укреплять".

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Владимир Путин Российская Федерация
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