Путин пообещал россиянам лучшую жизнь через 10 лет
Глава Кремля Владимир Путин заявил, что россияне через десять лет будут жить лучше. Он считает, что "успеха можно достичь" благодаря науке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на встрече с молодыми предпринимателями.
"Да. А это в конце концов должно привести к повышению качества жизни", - заявил Путин, отвечая на вопрос, будет ли Россия жить лучше через 10 лет.
По его мнению, РФ сможет "улучшить жизнь", развивая медицину, фармацевтику и квантовые технологии.
"Для этого у России есть традиции образования и сильная математическая школа", - считает глава Кремля.
Стоит отметить, что, по данным СМИ, 69-летний Владимир Путин имеет проблемы со здоровьем. В частности, он консультируется с отоларингологами и хирургами, особенно с теми, кто специализируется на онкологии щитовидной железы.
Также напомним, что сегодня во время выступления перед предпринимателями Владимир Путин сравнил себе с императором Петром I. Он заявил, что Россия продолжает "возвращать и укреплять".
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