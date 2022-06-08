В "ДНР" хотят предать смертной казни трех иностранцев, которые защищали Украину

В "ДНР" хотят предать смертной казни трех иностранных граждан, которые пошли добровольно защищать Украину. Двое из них граждане Великобритании - Шон Пиннер и Эндрю Хилл, третий мужчина из Марокко, его зовут Брагим Саадуне.

Знакомые Брагима, которые хорошо знали парня, просят не молчать и придать огласке эту страшную ситуацию.

Что известно о Брагиме из Марокко

Брагим Саадуне несколько лет назад переехал в Украину и учился в КПИ на факультете аэрокосмических систем. Парню всего 21 год.



"Он очень умный и талантливый и, хотя и многое переживший, энергичный и жизнерадостный парень. Настоящая душа компании и наш верный друг", - написала о нем его подруга Ника Фесенко.

Он покинул учебу, в 2021 году, когда ему было всего 20, со всей смелостью и любовью к Украине он ушел в морскую пехоту добровольцем, впоследствии подписав контракт с ВСУ. А после полномасштабного вторжения отправился на передовую, где отчаянно защищал Мариуполь.

Брагим Саадуне сейчас в плену "ДНР" (фото: facebook.com/nifesen)

В марте с Брагимом оборвалась связь и в СМИ появилась информация, что он еще с двумя британцами Шоном и Эндрю попал в плен. В российских СМИ их обзывали "наемниками", но это не так.

Брагим служил в 1 ОБМП. Сейчас он в "ДНР", в плену, за решеткой. Сейчас боевики проводят якобы судебный процесс, где угрожают иностранным гражданам смертной казнью.

"Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В ближайшее время состоится первое судебное заседание. С учетом военного времени на основании положений действующего уголовного закона по результатам судебного разбирательства наемникам может быть назначена исключительная мера наказания — смертная казнь", - сообщают сепаратистские СМИ "ДНР".

Что известно о британца, попавших в плен "ДНР"

Британец Шон Пиннер не является никаким наемником, а официально служит в ВСУ. Об этом говорили его родственники. Шон женат на украинке и защищал Мариуполь, как свой родной город.

Эндрю Хилл уже находясь в плену рассказал, что приехал в польский город Жешув и помогал беженцам, а потом отправился воевать на стороне украинских войск.

Шон Пиннер воевал за Украину (Скриншот из видео)