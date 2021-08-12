UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

У танцора Дорофеевой тяжелая травма: к нему не пускают даже маму

Автор: Роман Мирончук

В центре Киева ночью 31 июля мужчина избил танцора шоу-балета певицы Нади Дорофеевой. Евгений Гончаренко до сих пор находится в коме. При этом к парню не пускают даже его маму, поскольку у него открытая рана на голове и врачи боятся, чтобы в палату не занесли инфекцию.

Об этом рассказала подруга Дорофеевой - Сабина Мусина в Instagram.

У 22-летнего Гончаренко открытая рана на голове размером 10 на 10 сантиметров. К нему заходит только медперсонал.

Мама танцора также рассказала, что врачи уменьшили количество седативных препаратов, и начали делать лечебную физкультуру. Давление Евгения выравнивается.

"Это очень хорошие новости! Все будет хорошо! Я окружена сейчас такой любовью, что это невероятно. Особенно эти дети, друзья Жени. Они потрясающие все", - призналась мама танцора.

Скриншот с Instagram

Напомним, Евгения избили, когда он с друзьями выходил из гей-клуба "Лифт". После инцидента у парня от сильного удара головой произошло кровоизлияние в мозг. Врачам пришлось сделать трепанацию черепа. Кроме того, его ввели в медикаментозную кому.

Позже, оказалось, что парня избил действующий военный Управления государственной охраны. После инцидента его уволили.

Ранее мы также писали о том, что в Черкассах байкеры избили молодую пару и разгромили их авто.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевНадя Дорофеева