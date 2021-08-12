У танцора Дорофеевой тяжелая травма: к нему не пускают даже маму

В центре Киева ночью 31 июля мужчина избил танцора шоу-балета певицы Нади Дорофеевой. Евгений Гончаренко до сих пор находится в коме. При этом к парню не пускают даже его маму, поскольку у него открытая рана на голове и врачи боятся, чтобы в палату не занесли инфекцию.
Об этом рассказала подруга Дорофеевой - Сабина Мусина в Instagram.
У 22-летнего Гончаренко открытая рана на голове размером 10 на 10 сантиметров. К нему заходит только медперсонал.
Мама танцора также рассказала, что врачи уменьшили количество седативных препаратов, и начали делать лечебную физкультуру. Давление Евгения выравнивается.
"Это очень хорошие новости! Все будет хорошо! Я окружена сейчас такой любовью, что это невероятно. Особенно эти дети, друзья Жени. Они потрясающие все", - призналась мама танцора.
Скриншот с Instagram
Напомним, Евгения избили, когда он с друзьями выходил из гей-клуба "Лифт". После инцидента у парня от сильного удара головой произошло кровоизлияние в мозг. Врачам пришлось сделать трепанацию черепа. Кроме того, его ввели в медикаментозную кому.
Позже, оказалось, что парня избил действующий военный Управления государственной охраны. После инцидента его уволили.
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