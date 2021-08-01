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Дорофеева ошарашила страшной новостью и просит о помощи: "Мы все молимся"

Новина українською →
Киев, Воскресенье 01 августа 2021 15:36
Дорофеева ошарашила страшной новостью и просит о помощи: "Мы все молимся" Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Роман Мирончук

Надя Дорофеева ошарашила своих поклонников новостью о том, что неизвестный мужчина избил одного из ее танцоров. Инцидент произошел в центре Киева ночью 31 июля, когда парень выходил из клуба "Лифт", который находится возле станции метро "Олимпийская".

Об этом популярная украинская певица рассказала в Instagram.

"Ребята, сегодня ночью это животное, которое дальше в карусели на видео - избило моего танцора Женю. Женя с друзьями вышел из клуба "Лифт", спокойно и никого не трогая, и получил толчок, удар об забор и ещё один удар вслед!" - написала певица.

После избиения у парня произошло кровоизлияние в мозг. Врачи сделали трепанацию черепа и ввели его в медикаментозную кому.

По факту избиения написано заявление в полицию. Также есть свидетели этого инцидента.

"Самое важное сейчас, чтобы Женя поправился, мы все об этом молимся!!! И найти человека, который на него напал! Возможно, кто-то видел его или узнает на видео… Это очень поможет!" - отметила Дорофеева.

Напомним, в Черкассах байкеры избили молодую пару и разгромили их авто. Девушку тащили за волосы по земле и ударили по лицу. На ее парня накинулось сразу несколько мужчин.

Мы также писали о том, что в Виннице толпа подростков избила 18-летнего скейтера. После этого трое нападавших записали видео с извинениями.

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Киев Надя Дорофеева
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