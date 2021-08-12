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У танцюриста Дорофеєвої важка травма: до нього не пускають навіть маму

Автор: Роман Мирончук

У центрі Києва вночі 31 липня чоловік побив танцюриста шоу-балету співачки Наді Дорофєєвої. Євген Гончаренко досі знаходиться в комі. При цьому до хлопця не пускають навіть його маму, оскільки у нього відкрита рана на голові і лікарі бояться, щоб в палату не занесли інфекцію.

Про це розповіла подруга Дорофеєвої - Сабіна Мусіна в Instagram.

У 22-річного Гончаренко відкрита рана на голові розміром 10 на 10 сантиметрів. До нього заходить тільки медперсонал.

Мама танцюриста також розповіла, що лікарі зменшили кількість седативних препаратів, і почали робити лікувальну фізкультуру. Тиск Євгена вирівнюється.

"Це дуже хороші новини! Все буде добре! Я оточена зараз такою любов'ю, що це неймовірно. Особливо ці діти, друзі Жені. Вони приголомшливі все", - зізналася мама танцюриста.

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, Євгенія побили, коли він з друзями виходив з гей-клубу "Ліфт". Після інциденту у хлопця від сильного удару головою стався крововилив у мозок. Лікарям довелося зробити трепанацію черепа. Крім того, його ввели в медикаментозну кому.

Пізніше, виявилося, що хлопця побив чинний військовий Управління державної охорони. Після інциденту його звільнили.

Раніше ми також писали про те, що в Черкасах байкери побили молоду пару і розгромили їх авто.

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КиївНадя Дорофеєва