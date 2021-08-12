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У танцора Дорофеевой тяжелая травма: к нему не пускают даже маму

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Киев, Четверг 12 августа 2021 21:23
У танцора Дорофеевой тяжелая травма: к нему не пускают даже маму Фото: Евгений Гончаренко (instagram.com/zhenja_goncharenko)
Автор: Роман Мирончук

В центре Киева ночью 31 июля мужчина избил танцора шоу-балета певицы Нади Дорофеевой. Евгений Гончаренко до сих пор находится в коме. При этом к парню не пускают даже его маму, поскольку у него открытая рана на голове и врачи боятся, чтобы в палату не занесли инфекцию.

Об этом рассказала подруга Дорофеевой - Сабина Мусина в Instagram.

У 22-летнего Гончаренко открытая рана на голове размером 10 на 10 сантиметров. К нему заходит только медперсонал.

Мама танцора также рассказала, что врачи уменьшили количество седативных препаратов, и начали делать лечебную физкультуру. Давление Евгения выравнивается.

"Это очень хорошие новости! Все будет хорошо! Я окружена сейчас такой любовью, что это невероятно. Особенно эти дети, друзья Жени. Они потрясающие все", - призналась мама танцора.

У танцора Дорофеевой тяжелая травма: к нему не пускают даже мамуУ танцора Дорофеевой тяжелая травма: к нему не пускают даже маму

Скриншот с Instagram

Напомним, Евгения избили, когда он с друзьями выходил из гей-клуба "Лифт". После инцидента у парня от сильного удара головой произошло кровоизлияние в мозг. Врачам пришлось сделать трепанацию черепа. Кроме того, его ввели в медикаментозную кому.

Позже, оказалось, что парня избил действующий военный Управления государственной охраны. После инцидента его уволили.

Ранее мы также писали о том, что в Черкассах байкеры избили молодую пару и разгромили их авто.

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Киев Надя Дорофеева
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