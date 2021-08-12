У танцора Дорофеевой тяжелая травма: к нему не пускают даже маму

В центре Киева ночью 31 июля мужчина избил танцора шоу-балета певицы Нади Дорофеевой. Евгений Гончаренко до сих пор находится в коме. При этом к парню не пускают даже его маму, поскольку у него открытая рана на голове и врачи боятся, чтобы в палату не занесли инфекцию.

Об этом рассказала подруга Дорофеевой - Сабина Мусина в Instagram.

У 22-летнего Гончаренко открытая рана на голове размером 10 на 10 сантиметров. К нему заходит только медперсонал.

Мама танцора также рассказала, что врачи уменьшили количество седативных препаратов, и начали делать лечебную физкультуру. Давление Евгения выравнивается.

"Это очень хорошие новости! Все будет хорошо! Я окружена сейчас такой любовью, что это невероятно. Особенно эти дети, друзья Жени. Они потрясающие все", - призналась мама танцора.

Скриншот с Instagram