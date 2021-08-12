У танцюриста Дорофеєвої важка травма: до нього не пускають навіть маму

У центрі Києва вночі 31 липня чоловік побив танцюриста шоу-балету співачки Наді Дорофєєвої. Євген Гончаренко досі знаходиться в комі. При цьому до хлопця не пускають навіть його маму, оскільки у нього відкрита рана на голові і лікарі бояться, щоб в палату не занесли інфекцію.

Про це розповіла подруга Дорофеєвої - Сабіна Мусіна в Instagram.

У 22-річного Гончаренко відкрита рана на голові розміром 10 на 10 сантиметрів. До нього заходить тільки медперсонал.

Мама танцюриста також розповіла, що лікарі зменшили кількість седативних препаратів, і почали робити лікувальну фізкультуру. Тиск Євгена вирівнюється.

"Це дуже хороші новини! Все буде добре! Я оточена зараз такою любов'ю, що це неймовірно. Особливо ці діти, друзі Жені. Вони приголомшливі все", - зізналася мама танцюриста.

Скріншот з Instagram