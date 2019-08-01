Сезон будет жарким: MARUV станет участницей Танці з зірками 2019 (видео)

MARUV приняла вызов от танцевального шоу и передала эстафету
MARUV станет участницей нового сезона популярного телешоу "Танці з зірками-2019". Скандальная артистка, которая активно гастролирует в РФ, заявила о принятии вызова и поинтересовалась - кто же будет следующим. Певица опубликовала соответствующее видеообращение в своем Instagram и вызвала шквал комментариев и восторженных отзывов своих поклонников.
Сеть бурно отреагировала на решение 27-летней харьковчанки Анны Корсун (MARUV), которая ранее победила в Нацотборе на Евровидение 2019, но отказалась от участия.
Фаны высказывают уверенность, что именно она и станет победительницей танцевального конкурса.
Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)
В любом случае, пишут в комментах, этот сезон "Танці з зірками" обещает буть очень горячим и ярким.
"Та дам! Принимаю участие в "Танці з зірками". Это значит что к новому году я стану великой бальницей, подкачаю попу, накачаю пресс и сяду на поперечный шпагат", - поделилась планами Анна.
Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)
"До встрече на паркете", - пообещала Марув в латексе и на огромных шпильках, отправив дискобол дальше по звездной эстафете.
MARUV будет участвовать в шоу "Танці з зірками-2019" (Видео: instagram.com/maruvofficial)
В комментариях фаны певицы уже в предвкушении нового сезона с MARUV и отмечают, что посмотреть, как артистка будет исполнять не только привычные эротические и откровенные танцы, будет очень любопытно.
Скрин комментариев
Ранее сообщалось о том, что MARUV рассказала, как создаются ее сценические костюмы и где она покупает БДСМ-костюмы.
Также мы писали о том, что недавно MARUV рассказала о жертвах, которые ей пришлось понести ради своей карьеры.