Сезон будет жарким: MARUV станет участницей Танці з зірками 2019 (видео)

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

MARUV приняла вызов от танцевального шоу и передала эстафету

MARUV станет участницей нового сезона популярного телешоу "Танці з зірками-2019". Скандальная артистка, которая активно гастролирует в РФ, заявила о принятии вызова и поинтересовалась - кто же будет следующим. Певица опубликовала соответствующее видеообращение в своем Instagram и вызвала шквал комментариев и восторженных отзывов своих поклонников.

Сеть бурно отреагировала на решение 27-летней харьковчанки Анны Корсун (MARUV), которая ранее победила в Нацотборе на Евровидение 2019, но отказалась от участия.

Фаны высказывают уверенность, что именно она и станет победительницей танцевального конкурса.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

В любом случае, пишут в комментах, этот сезон "Танці з зірками" обещает буть очень горячим и ярким.

"Та дам! Принимаю участие в "Танці з зірками". Это значит что к новому году я стану великой бальницей, подкачаю попу, накачаю пресс и сяду на поперечный шпагат", - поделилась планами Анна.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

"До встрече на паркете", - пообещала Марув в латексе и на огромных шпильках, отправив дискобол дальше по звездной эстафете.

MARUV будет участвовать в шоу "Танці з зірками-2019" (Видео: instagram.com/maruvofficial)

В комментариях фаны певицы уже в предвкушении нового сезона с MARUV и отмечают, что посмотреть, как артистка будет исполнять не только привычные эротические и откровенные танцы, будет очень любопытно.

Как противно она это все сказала... ужас;

О, Боже! Прийдется смотреть;

Это невероятно, этот сезон придется смотреть;

Вау, точно буду смотреть;

Много Марув не бывает!

Вот это отличная новость;

А! Будет огонь тогда этот сезон!

Это будет секси-бомба! У меня есть главный фаворит;

Кажется, я знаю кто победит в этом сезоне;

Охохох, сезон обещает быть жарким;

Ну теперь ясно, кто победит в этом году;

Аня, длинные ноги не будут мешать танцевать? Я за тебя;

Вау, неожиданно, круто, обязательно буду смотреть;

Не представляю, как вы будете танцевать, например, танго и вальс! Интересно даже посмотреть;

Как бы Марув профессионально танцами занимается;

Ну, держись Екатерина Кухарь, Марув идет!.. Посмотрю на ее реакцию, будет весело...

Скрин комментариев

Ранее сообщалось о том, что MARUV рассказала, как создаются ее сценические костюмы и где она покупает БДСМ-костюмы.

Также мы писали о том, что недавно MARUV рассказала о жертвах, которые ей пришлось понести ради своей карьеры.