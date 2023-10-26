Танці на кістках. Росіяни продають розбиті квартири українців у Маріуполі: яку суму хочуть (відео)

Росіяни відомі своєю любов'ю до привласнення чужих територій, а також майна. Спочатку вони захопили Маріуполь, а тепер продають оселі українців, які самі й понівечили. При цьому місцеві рієлтори роблять це з таким ентузіазмом, що складається враження наче вони далекі від реальності.

"Боже мой, какая красота!"

Сумнозвісний російський рієлтор Кіріл Сіріус, який займається нерухомістю в українському Донецьку, показав квартиру, якою сам неймовірно захоплюється.

Він ходить кімнатами з подертими стінами, на яких проступають темні сліди від вогню. При цьому рієлтор зазначає, що у квартирі потрібно провести ремонт, і вона вже до нього готова.

Головною перевагою помешкання він називає її розміщення - це центр міста. З балкона квартири нібито видно море, храм і дуже близько розташовані ринок, школа та садочок.

Ліфт у будинку ще не працює, але скоро з'явиться. Вочевидь ліфт у дев'ятиповерховому будинку був, проте міг бути пошкодженим під час обстрілів росіян.

До слова Сіріус додає, що документи вже переоформлені, і власник квартири з російським паспортом. Але якщо Маріуполь - це російське місто відповідно до їхніх наративів, тоді навіщо на цьому наголошувати? Риторичне запитання.

За таку квартиру хочуть 35 000 доларів, що навіть трохи більше за інші пропозиції на ринку окупантів. До прикладу раніше Кіріл продавав квартиру в Донецьку за 25 000 доларів.

Що ще продають росіяни в Маріуполі

Окупанти та колаборанти вже дійшли до створення сайтів з продажу нерухомості. На одному з них середня вартість квартир на продаж становить 20 000 доларів. При цьому за приблизно однакову суму можуть продавати різні квартири.

Ось, наприклад, невідома Лілія Миколаївна продає однокімнатну квартиру за майже 25 000 доларів, у той час, як Олена хоче віддати помешкання в значно гіршому, проте з двома кімнатами, за майже 24 000 доларів.

Скриншоти

Відверто кажучи, "свіжих" оголошень чимало, і деякі з них мають дуже низькі цінники. Наприклад, цей будинок за 16 000 доларів. По сайту можна знайти схожі пропозиції з у кілька разів вищими вартостями.

Скриншот

Звісно, усі оголошення створені росіянами. Не виключено, що ці квартири могли належати українцям. І там, де це можливо, наші громадяни нагадують окупантам, щоб якомога швидше забирали свої речі з міста: